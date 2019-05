Cursă pentru un mediu curat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Distracție mare pe canalul Bega, unde 19 echipe ingenioase și-au adus ambarcațiunile realizate din materiale reciclabile și s-au întrecut pentru unul dintre cele 8 trofee puse în joc de organizatori.

"Make it! Race it! Recycle it!" - este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viață prietenos cu mediul.

La finalul competiției, fiecare echipă și-a demontat ambarcațiunea și a pregătit pentru reciclare materialele din care a fost construită.

