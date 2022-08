Ecce Homo: 10 ani de la restaurarea eșuată EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Micuța localitate Borja, din nord-estul Spaniei, a devenit cunoscută în toată lumea acum un deceniu, când a fost dezvelită varianta restaurată a picturii Ecce Homo, o frescă din secolul al XIX-lea. Rezultatul, șocant și amuzant în același timp, este creația unei artiste amatoare locale, care nici astăzi nu știe exact ce s-a întâmplat.

Cecilia Gimenez, restauratoarea picturii Ecce Homo: "Când am văzut că Ecce Homo nu mai are faţă, că este deteriorată foarte rău, mi-am zis că nu se poate să rămână aşa şi am decis să o refac eu. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, cum a ieşit aşa, dar ştiu că a devenit cunoscută în toată lumea".

Artista, în vârstă de 91 de ani, primește și astăzi mesaje și scrisori de la persoane interesate de această pictură care continuă să atragă turiști în micuțul sat spaniol.

Potrivit autorităților, peste 300 de mii au fost să admire Ecce Homo.

Intrarea în biserica unde se află fresca costă 3 euro și mulți care merg acolo fac și donații. Așa că această greșeală artistică s-a dovedit profitabilă pentru comunitatea locală.

Cecilia Gimenez a mai restaurat cu succes alte lucrări, dar peste acest eșec a trec cu greu. Astăzi, însă, privește în urma cu mândrie.

"Păstrez în suflet bucuria de a şti că sunt iubită", spune ea.

