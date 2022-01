Zdob și Zdub și Frații Advahov vor reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2022, cu o piesă despre trenul Chișinău-București. "Țаră vесhе, țаră nоuă/ Раrсă-і unа, раrсă-ѕ dоuă"

Piesa "Trenuleţul" a acumulat cel mai înalt punctaj din partea juriului de specialitate, în urma audiților LIVE de sâmbătă.

"Меrgе trеnul, раrсă zbоаră/ Dіntr-о țаră în аltă țаră

Меrgе, nu роаtе рrісере/ Саrе țаră, undе-nсере

Țаră vесhе, țаră nоuă/ Раrсă-і unа, раrсă-ѕ dоuă

Ва араrtе, bа-mрrеună/ Раrсă-ѕ dоuă, раrсă-і unа".

"Printr-o întâmplare fericită, premiera clipului 'Trenulețul' coincide cu relansarea cursei de trenuri Chișinău-București, care își sistase activitatea de ceva timp", nota trupa pe 11 decembrie.

Membrii Zdob și Zdub au lucrat cu Frații Advahov în perioada pandemiei la Oituz. "Magia Munților Carpați a inspirat trupa nu doar o dată, exemplu fiind şi cel mai recent album al Zdubilor - 'Bestiarium', care a fost compus la Oituz. Tot acolo, la Oituz, prietenia și colaborarea cu Frații Advahov a dat roade muzicale - un nou album, care va fi lansat în 2022", anunțau membrii Zdob și Zdub la finalul anului trecut.

"Trenulețul" este primul extras de pe acest album - un mix de folclor de la Frații Advahov și de energie rock’n’roll a Zdubilor.

"De mici copii veneam la gara de trenuri în orășelul Straseni, unde ne-am născut eu și colegul de trupa Mihai Gîncu. Ne plăcea să călătorim cu trenul la Chișinău, ne plăcea să ascultăm zgomotul roților și a șinelor. Trenul era o muzică în sine, iar gara devenise un teren de joacă! Am mers cu trenul Chișinău-București în zeci de turnee în România, în anii ’90 – ‘2000. Ne-au legat multe amintiri vesele de acest tren", a declarat solistul Roman Iagupov.

Trupa și Frații Advahov au fost prezenți la relansarea cursei Chișinău-București, pe 12 decembrie. A fost un adevărat spectacol în gara din Chișinău. Pe 26 decembrie, au cântat împreună și în gara din Ungheni.

Piesa are și un dans special, pe oricine îl poate învăța. Au avut grijă cei de la Zdob și Zdub să ofere un "master class" pe această temă.

Republica Moldova participă la Eurovision din anul 2005. A fost reprezentată de formaţia "Zdob şi Zdub" cu piesa "Bunica bate doba", clasându-se pe locul 6.

Piesa care va reprezenta România va fi stabilită pe data de 5 martie, când va avea loc finala Selecției Naționale, în direct la TVR.

Sub sloganul "The sound of beauty", Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie.

Împărţirea ţărilor participante pe semifinale este următoarea:

• Semifinala 1 – prima parte: Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Țărilor de Jos;

• Semifinala 1 – partea a doua: Norvegia, Rusia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croația, Islanda, Grecia;

• Semifinala 2 – prima parte: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta;

• Semifinala 2 – partea a doua: Muntenegru, România, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda.

