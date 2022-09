Zaporojie: Cel puţin 23 de morţi după ce un convoi de vehicule cu civili ucraineni a fost lovit de o rachetă rusă

''Există morţi şi răniţi, salvatorii acţionează'', a scris Oleksandr Staruh pe aplicaţia Telegram.

Ulterior, el a precizat că 23 de persoane au murit şi 28 au fost rănite în acest atac cu rachetă comis de trupele ruse.

Rusia, care pe 24 februarie a invadat Ucraina în ceea ce ea numeşte 'operaţiune militară specială', neagă că acţiunile sale vizează în mod deliberat civilii, deşi atacurile sale au provocat distrugeri în oraşe ucrainene.

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq