Zâmbetul, pe locul 2 în topul celor 43 de obiceiuri care fac oamenii mai fericiți. În 15 iunie este celebrată puterea zâmbetului

Nimeni nu știe cine a venit cu ideea de a dedica 24 de ore puterii zâmbetului, dar un lucru este sigur: suntem singurele creaturi de pe planetă care putem zâmbi.

Dacă soarta ți-a zâmbit sau nu, poți oricând să găsești un motiv bun pentru a zâmbi. Deci, zâmbiți cu gura până la urechi, vedeți partea plină a paharului, la fel cum marele dr. Seuss a sugerat: "Nu plângeți pentru că s-a terminat, zâmbiți pentru că s-a întâmplat".

Puterea zâmbetului – cum poate zâmbetul să-ți schimbe viața și cum poate el schimba lumea

Specialiștii spun că zâmbetul este pe locul 2 în topul celor 43 de obiceiuri care pot face oamenii mai fericiți. Și mai spun ei: dacă puteți transforma zâmbindul într-un obicei, atunci puteți transforma fericirea într-un obicei!

1) Ești mai atractiv!

Vrei să fii mai atractiv? Simplu. Zâmbește! O față luminată de un zâmbet este cu siguranță o față frumoasă.

2) Poți dchimba lumea! Zâmbetul este contagios!

Când persoana cu care vorbești sau persoanele din jur zâmbesc, nu poți să nu o faci și tu. Un zâmbet are puteri speciale. Poți alunga frica, nesiguranța, durerea și anxietatea nu numai în tine, ci și în cei din jur. Când cineva se simte trist, speriat, nervos, zâmbește cu el și vezi cum se simte.

2Pac, legenda rap, a realizat beneficiile zâmbetului în versurile sale - "Puterea unui zâmbet".

“Even 2Pac, the rap legend that passed away realised the benefits of smiling, in his lyrics to ‘Power of a Smile’ he raps:

The power of a gun can kill, and the power of fire can burn

The power of wind can chill, and the power of mind can learn

The power of anger, can raise inside until it tears you apart

But the power of a smile, especially yours, can heal a frozen heart”

Zâmbetul este contagios. Dă lumii un zâmbet și lumea ți-l va da înapoi.

3) Ridurile sunt semnele fericirii

Riduri, riduri, riduri! Ceva ce nu ne dorim, dar care apare cu vârsta. Dacă zâmbim nu înseamnă că nu vom face riduri, înseamnă că vom avea semnele fericirii pe chip.

Specialiștii spun că utilizăm mai puțini mușchi pentru a zâmbi decât pentru a ne încrunta.

Deci, să zâmbești e mai ușor decât să te încrunți, prin urmare contractă mușchii și întinde pielea pentru a fi sexi.

4) Pur și simplu te simți bine!

Când zâmbești, fără îndoială te simți mai bine. Cercetările arată că zâmbetul eliberează serotonina, numită și "hormonul fericirii", Zâmbește și vei fi fericit, ești fericit, zâmbește! Chiar și atunci când nu te simți grozav, încercă să zâmbești cu adevărat și vezi cum te simți.

5) Construiești relații mai bune și mai rapide!

Zâmbetul este un un ingredient cheie în stabilirea de prietenii sănătoase și autentice. Când cineva îți zâmbește, îți arată că te place. Când o persoană îți place, ce crezi despre ea? Da, în mod normal, te gândești "wow, îmi place această persoană!" Zâmbetul este, de asemenea, o încurajare pentru persoana cu care vorbești.

Zâmbetul este crucial atunci când vine vorba despre primele impresii. Zâmbind când întâlnești pe cineva, vei indica celeilalte persoane că ești cu adevărat fericit să o vezi și că ești o persoană pozitivă.

6) Îmbunătățește-ți afacerea!

Afacerile pot fi încheiate pur și simplu prin zâmbind. Unul dintre primele lucruri pe care oamenii din vânzări le învață rapid este să zâmbească. De la cine preferi să cumperi ceva? De la un reprezantant de vânzări care pare plictisit, furios, frustrat sau de la cel care este pur și simplu zâmbitor și fericit? O persoană zâmbitoare este entuziastă în legătură cu produsul pe care îl prezintă și va transmite un sentimente pozitiv către cumpărător.

Chiar și cei care vând prin telefon sunt încurajați să zâmbească când vorbesc, acest lucru simțindu-se în modul în care vorbesc.

Ziua Mondială a Zâmbetului

Zâmbetul este sărbătorit în fiecare an în prima zi de vineri a lunii octombrie.

Totul a început în 1963 când pictorul american Harvey Ball a fost angajat de o companie de asigurari pentru a crea o faţă zâmbitoare care să ridice moralul angajaţilor.

Ball a creat celebrul Smiley face, o faţă galbenă rotundă cu doi ochi şi un zâmbet larg, în doar 10 minute şi a fost plătit pentru desenul său cu 45 de dolari. Ball afirma că niciodată în istoria omenirii şi a artei nu a fost creat nimic mai simplu, dar pe înţelesul tuturor, care să aducă atîta bucurie, fericire şi plăcere.

Simbolul său a fost imprimat pe mai mult de jumătate de milion de butoni şi a devenit rapid cunoscut în toată lumea.

Smiley face a intrat în cultura populară ca simbol al bunăvoinţei şi al veseliei, imaginea fiind folosită pentru a exterioriza emoţiile pozitive, în special în mesajele transmise prin poşta electronică.

Treptat însă simbolul zâmbitor a fost ultra comercializat şi risca să-şi piardă înţelesul original prin constanta sa repetare şi multiplicare.

Din această îngrijorare a venit şi ideea lui Bell de a se institui o Zi Mondială a Zâmbetului, pentru ca noi toţi să dedicăm măcar o zi din an zâmbetului şi faptelor frumoase, pentru că o faţă surâzătoare nu are nimic de-a face nici cu politica, nici cu geografia sau religia.

În 1999 Harvey Ball a decretat ca prima zi de vineri din octombrie să devină Ziua Mondială a Zîmbetului pentru că stă în puterea fiecăruia să zâmbească şi să facă o fapta bună.

În această zi, oamenii sărbătoresc zâmbetul în mod creativ şi distractiv, sunt ajutaţi cei în nevoie, se organizează evenimente amuzante în spitale sau se încearcă stabilirea de noi recorduri ale feţelor zâmbitoare.

