WRS, reprezentantul României la EUROVISION 2022: M-am angajat ca barman în Londra şi acolo mi-am dat seama cât de tare mi-e dor de muzică

Andrei Ursu, alias WRS, este un artist multidisciplinar cu o viziune unică. Înainte de a-și începe cariera de cântăreţ, a lucrat ca backup dancer în televiziune și pentru alți artiști, urmând exemplul părinților săi, ambii dansatori de muzică populară. În anul 2015, si-a inceput cariera muzicală cu trupa SHOT. Doi ani mai târziu a părăsit proiectul si s-a mutat la Londra.

"Ca să ai succes în orice domeniu trebuie să cunoşti dezamăgiri. Şi într-adevăr în 2017 am avut o perioadă destul de grea. Am cedat la un moment dat. Şi am plecat din ţară pentru 6 luni, m-am angajat ca barman în Londra şi acolo mi-am dat seama cât de tare mi-e dor de muzică şi de studio pentru că fusesem dezamăgit. Şi e fix ca într-o relaţie când eşti dezamagit: ori am nevoie de o pauză, ori o terminăm. Lucrând acolo în bar, turnam beri sau ce mai faceam, stergeam pe jos pe acolo. Şi într-un bar în centrul Londrei, adică era full de oameni. Am muncit ca un nebun acolo. Dar a fost o terapie prin muncă", povesteşte artistul.

"Şi dupa vreo două luni mi-am dat seama că n-am cum să trăiesc fără asta. Acolo am început să iau cursuri de song writing, să-mi cumpăr ore online, am fost şi la câteva ateliere fizice. ăŞi m-am întors înră cu forţe proaspete", a continuat el.

Acum două săptămâni, WRS s-a întors în Londra că să-și promveze piesa cu care va reprezenta România la Eurovision 2022. Iar hotelul în care a fost cazat era foarte aproape de barul în care a lucrat.



"Am ieșit afară și m-am uitat, și era fix pe colț și cumva aproape am început să plâng, era un sentiment foarte frumos. Și de acolo mi-a venit și ideea clipului. Aveam o idee, dar am schimbat-o pentru că am zis, mai, ce se întâmplă acum este foarte frumos și aș vrea să traduc asta. Am vrut să suprind ideea asta în clip, dar foarte simplu. Și dacă ai minte visul tău mereu o să se întâmple. Trebuie doar să munceşti şi să ai încredere foarte mare în ține", povesteşte WRS.

În spatele videoclipului sunt 12 ore de filmare și multe altele pentru alegerea cadrelor și montaj. Videoclipul "liamame"(ia-mă-me) este cadoul de iepuraş de la WRS pentru fani. Peste trei săptămâni, artistul va reprezenta ţara noastră la cel mai important concurs muzical internaţional: Eurovision.

