Wrs, reprezentantul României în Finala Eurovision 2022: Nu mi-am imaginat că sala o să fie atât de plină. Ce simt eu acum e minunat, pentru că este rezultatul atâtor ani de muncă

Numărul de concurs, 13, i-a purtat noroc lui wrs, care a impresionat pe scena arenei Pala Olimpico din Torino și s-a calificat fără emoții în finala Eurovision. Alături de echipa de dansatori - Ruxandra, Vivienne Andrei, Emanuel - și Laurian, backing vocalist, wrs a ridicat sala în picioare pe ritmurile Llamame, "Sună-mă!

Wrs: Am fost destul de anxios în prima parte a zilei, sunt emoții mari. E destul de mare presiunea. Dar mă bucur că sunt în mometul ăla al vieții, știu să manageriez. Înainte de spectacol am avut un mic atac de panică. Nu mi-am imaginat că sala o să fie atât de plină. Am văzut oamenii, m-am întors către dansatori și aveam ochii ieșiți din orbite și respiram foarte greu. Ne-am luat cu toții în brațe, am ieșit pe scenă și am zis: Ce poți să faci acum? Să leșini? Ce poți să faci? Am repetat de atât de multe ori, nu are ce să iasă prost. Și a fost foarte bine. Am dat tot, tot, tot. Chiar mă bucur că am intrat în finală.

Mai multe emoții ne-au dat prezentatorii spectacolului care au anunțat finaliștii într-o ordine aleatorie, iar numele României a fost strigat printre ultimele.

Alături de wrs a fost și familia: mama sa, Adriana Tudor, și sora lui, Ana Ursu, care au așteptat cu emoții în camera verde.

Eu vin dintr-o familie simplă. Toți artiștii mari pe care îi cunosc vin din familii simple. Ține doar de tine, trebuie să te bazezi pe forțele tale, să mergi înainte. Trebuie să vă urmați visul. Ce simt eu acum e minunat, pentru că este rezultatul atâtor ani de muncă și am avut ani foarte grei. Am avut momente în care nu știam dacă o să iasă ceva din muzică sau din dans. Dar mi-am urmat vocea interioară, a mărturisit wrs pentru reporterul Știrilor TVR.

În Finala Eurovision 2022 merg 20 de țări câștigătoare în cele două semifinale, plus cele cinci tările finanțatoare ale concursului: Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania, care sunt calificate automat.

Marea Finală Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă seară, de la ora 22.00, și va putea fi văzută în direct şi în exclusivitate la TVR 1 și TVR Internaţional.

Românii din toate țările participante, mai puțin cei din țară, vor putea vota din nou „Llamame".

