wrs, după Eurovision: Sunt foarte mândru pentru ce am realizat acolo pe scenă, am muncit foarte mult

”Nu îmi vine să cred că s-a terminat. Înseamnă trecerea mea ca artist la o altă etapă, una mult mai matură și sunt foarte mândru pentru ce am realizat acolo pe scenă, am muncit foarte mult. Sunt încrezător în forțele proprii, am prins foarte multă încredere în mine, pentru că mi-am dovedit că am trecut peste niște episoade de emoții intense, de semi atacuri de panică, dar mi-am dat seama că sunt foarte puternic”, a declarat wrs, la sosirea în țară.

citeste și EXCLUSIV Iuliana Marciuc, Mihai Pocorschi și wrs vorbesc despre scandalul de la Eurovision, la TVR1, de la ora 20.00



România a trăit, sâmbătă seară, din nou emoțiile finalei Eurovision Song Contest, cea mai mare competiție muzicală din lume, transmisă în direct la TVR 1 și TVR Internațional. WRS, reprezentantul nostru în concurs, a dus „Llamame” pe locul al 18-lea în clasamentul final ESC 2022, cu un total de 65 de puncte.

ŞTIRILE ZILEI