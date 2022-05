Wrs, cu piesa Llamame, s-a calificat în Finala Eurovision 2022

Wrs, în a doua semifinală Eurovision 2022 / FOTO: captură YouTube Eurovision Song Contest

Wrs a ajuns în Finală în urma votului acordat, joi seară, prin SMS şi pe site-ul oficial al concursului. Miercuri, wrs a primit votul din partea juriului, care a contat în proporție de 50 la sută în rezultatul final.

Andrei Ursu, alias wrs, este un artist multidisciplinar cu o viziune unică. Înainte de a-și începe cariera de cântăreţ, a lucrat ca backup dancer în televiziune și pentru alți artiști, urmând exemplul părinților săi, ambii dansatori de muzică populară. În anul 2015, si-a inceput cariera muzicală cu trupa SHOT. Doi ani mai târziu a părăsit proiectul si s-a mutat la Londra.

"Ca să ai succes în orice domeniu trebuie să cunoşti dezamăgiri. Şi într-adevăr în 2017 am avut o perioadă destul de grea. Am cedat la un moment dat. Şi am plecat din ţară pentru 6 luni, m-am angajat ca barman în Londra şi acolo mi-am dat seama cât de tare mi-e dor de muzică şi de studio pentru că fusesem dezamăgit. Şi e fix ca într-o relaţie când eşti dezamagit: ori am nevoie de o pauză, ori o terminăm. Lucrând acolo în bar, turnam beri sau ce mai faceam, stergeam pe jos pe acolo. Şi într-un bar în centrul Londrei, adică era full de oameni. Am muncit ca un nebun acolo. Dar a fost o terapie prin muncă", a povestit artistul.

Alături de România s-au calificat în finală Belgia, Cehia, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia și Serbia.

Show-ul de pe Arena Pala Olimpico a fost prezentat de Alessandro Cattelan, Laura Pausini și Mika.

Finala Eurovision 2022 va avea loc pe 14 mai, la Torino, în Italia, și va fi transmisă de TVR 1 și TVR Internațional.

Potrivit caselor de pariuri internaţionale, Ucraina, care a concurat în prima semifinală și a fost selectată, este marea favorită, reprezentată de Kalush Orchestra, cu piesa "Stefania". Foarte mulţi telespectatori din Europa îşi vor folosi voturile ca un fel de declaraţie de solidaritate cu Ucraina în urma invaziei ruse.

Eurovision a ajuns la cea de-a 66-a ediţie, după ce cea din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei.

Sub sloganul “The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 a adus, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

