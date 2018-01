WRC, Raliul Monte Carlo: Manita pentru Ogier

WRC

Sebastian Ogier a câştigat pentru a cincea oară consecutiv etapa de debut din Campionatul Mondial de Raliuri, Raliul Monte Carlo. Pilotul M Sport, la volanul unui Ford Fiesta, a câştigat la avans de un minut de cei doi piloţi Toyota Ott Tanak şi Jari-Matti Latvala.

Pilotul Adrian Teslovan, colaboratorul Ştirilor TVR a fost prezent la Raliul Monegasc şi a făcut o radiografie a primei etape a WRC:

"Debutul din WRC 2018 s-a desfăşurat pe probele superbe din jurul oraselor Gap – Sisteron, de joi până sâmbată, când, după ultimul parc service din Gap, toate echipajele s-au mutat la Monte Carlo, pentru cele 4 probe de duminică care includeau două treceri pe celebra Col de Turini.

Sebastien Ogier, la volanul Fordului Fiesta WRC, a debutat cum nu se putea mai bine în noul sezon, câştigând a cincea oară aceasta etapă, fiind si raliul lui de casă. Ogier a fost urmat de Ott Tanak si Jari Matti Latvala, amândoi de la Toyota.

Raliul Monte Carlo, cunoscut ca una dintre cele mai dificile etape ale întregului Campionat Mondial, a pus probleme echipajelor participante încă de pe prima probă specială desfăşurată joi noaptea.

Aşa cum ne-a obişnuit în istoria de 85 de ani, această etapă este cea în care câştigătorul este pilotul care face cele mai puţine greşeli, este cea în care pe majoritatea probelor eşti cu anvelopele necorespunzatoare, este cea în care începi o probă specială pe uscat şi apoi treci la suprafeţe umede, gheaţă, zapadă, noroi.

M-a surprins plăcut prezenţa publicului, extrem de numeros pe toate probele, monegascii au un cult dezvoltat pentru această etapă, am asistat la o desfaşurare de forţe impresionante în parcul de service din Gap, cu alte cuvinte Monte Carlo şi-a confirmat încă o dată statutul de etapă de legendă a Campionatului Mondial.

Chiar daca Ogier a caştigat a cincea oară, fără să mă erijez în specialist în domeniu, cred că am văzut un viitor Campion Mondial şi acesta este Ott Tanak, un super talent care în acest moment are acea stralucire şi luciditate care ii vor aduce titlul suprem cât de curând. Am văzut un Thierry Neuville extrem, dar extrem de rapid, păcat de evenimentul de pe chiar primii kilometri de raliu, când a alunecat de pe drum, pierzând foarte mult timp şi fiind propulsat pe locul 21, belgianul a fost nevoit să facă un mega-efort de recuperare până pe ultima specială a raliului, ajungând pană pe locul 5.

Power Stage-ul a fost dominat de Kris Meeke, care a consolat cât de cât managementul Citroen în raliul lor de casă. Probabil că o să mai vedem surprize din partea celor de la Citroen, atât în Suedia cât şi în etapele viitoare.

În incheiere pot spune că Raliul Monte Carlo este o etapă de referinţă în istoria sportului cu motor şi că nu ar trebui ratată de niciun iubitor al acestui sport, şi din prisma faptului că se poate îmbina atât latura de sport cât şi o minivacanţă într-una din cele mai frumoase regiuni din Franţa: Provenţa – Alpi – Coasta de Azur."

