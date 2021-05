Women in Economy 2021: 1000 de burse de calificare în domeniul IT pentru femei, printr-un parteneriat pentru educație digitală, lansat de CONAF cu Google România  

Woman in Economy 2021

Cu o tradiție în mediul antreprenorial românesc, Gala Women in Economy, ediția a treia, a premiat excelența doamnelor de afaceri la nivel național care au făcut performanță într-un an în care la nivel mondial s-a marcat cea mai sumbră perioadă din ultimul deceniu.

Gala a reunit personalități de marcă din mediul politic și economic: prima femeie Președintă a Senatului, Anca Dragu, Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, Excelența Sa, doamna Ambasadoare a Estoniei în România, Ingrid Kressel Vinciguerra, alături de personalități din mediul academic, de organizații non-profit, companii naționale și multinaționale, antreprenori de renume național și internațional, reprezentanți ai presei locale și naționale.

Cristina Chiriac, Președinta CONAF, a mulțumit în deschiderea Galei Women in Economy 2021 “femeilor curajoase din România și în special doamnelor din CONAF, antreprenoare de poveste pe care le-a regăsit implicate și asumate și care au dat dovadă de curaj și unitate”.

Președinta CONAF a declarat că: “Anul 2020 a însemnat reziliență la feminin, a fost anul pe care nu îl vom uita niciodată. Anul care ne-a forțat să ne depășim limitele, anul implicării, al rezilienței și al performanței deopotrivă. Pentru CONAF, anul 2020 a venit la pachet cu realizări notabile, devenind singura organizație patronală din România care reprezintă interesele femeilor antreprenor în boardul WEGATE, organism creat de Comisia Europeană pentru susținerea și promovarea antreprenoriatului feminin.”

La rândul său, Președinta Senatului, Anca Dragu, a vorbit despre progresele înregistrate de România în ceea ce privește egalitatea de șanse și rolul pe care femeile îl au în societatea românească, dar mai ales ceea ce trebuie să facem împreună, femei și bărbați, instituții ale statului și mediul de afaceri, pentru a îmbunătăți societatea în care copiii noștri vor trăi. Domnia sa și-a arătat deschiderea de a colabora cu mediul antreprenorial pentru a încuraja femeile să ia propriile decizii în viață. “Vom înlesni drumul femeilor către antreprenoriat și implicit către prosperitate economică”, a conluzionat Președinta Senatului, Anca Dragu.

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a felicitat doamnele care conduc afaceri care au făcut față cu brio provocărilor acestei pandemii. “Este important pentru România ca spriritul antreprenorial feminin să se manifeste cu mai multă forță. Dacă ne uităm în foarte multe domenii de activitate, vedem că performanțele sunt în mare parte realizate de femei. Îmi doresc ca toate cele care au excelat în domeniile lor să devină modele pentru tinerele care vor să își construiască o carieră de success.”

La rândul său, Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, s-a alăturat Galei Women in Economy 2021 pentru a celebra performanța femeilor antreprenor din România. “Cred că antreprenoriatul feminin este unul din modurile prin care putem moderniza societatea românească. România se află pe primul loc în topul european al prezenței femeilor în managemetul companiilor. Sunt aproximativ o jumătate de milion de femei care au statutul de acționari în firmele active din România, ceea ce arată o creștere a numărului de femei care înving stereotipurile, care își înving temerile și care devin o forță a schimbării societății românești.” Domnia sa a felicitat CONAF pentru misiunea pe care și-a asumat-o de a reprezenta și consolida antreprenoriatul feminin.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăila, a vorbit despre modele și exemple, considerând că “este extrem de important să oferim exemple tinerilor, să-i îndrumăm către antreprenoriat, către studiu continuu și să le oferim confortul că orice muncă facută cu implicare și devotament te poate conduce către reușită”.

Estonia reprezintă un model de bune practici în ceea ce privește echilibrul de gen. Excelența Sa, Ambasadoarea Estoniei în România, Ingrid Kressel Vinciguerra, a îndemnat doamnele “să creadă în ele, în puterea de a schimba mentaliăți, tabu-uri și să își urmeze visurile”. Doar astfel, a spus domnia sa, “putem arăta unei lumi întregi cine și ce suntem”.

Surpriza serii a reprezentat-o parteneriatul pentru educație digitală în antreprenoriat lansat de CONAF, în premieră cu Google România, prin care se acordă 1000 de burse de calificare în domeniul IT pentru femeile care doresc să își certifice cunoștintele în acest sector.

În cadrul Galei Women in Economy, ediția a treia, au fost premiate 20 de doamne din sfere diferite de activitate care au reușit să facă performață în anul precedent. Premiantele acestui an au fost: Mirela Nemțanu, Director Executiv Hospice Casa Speranței - Premiul „Drumul de 1000 de pași”, Dorina Mutu, Director General Annabella - Premiul “Cornul Abundenței”, Cristina Săvuică, Ceo Lugera & Makler - Premiul „99%”, Loredana Apreutese, Director General International Alexander Holding - Premiul „GPS către succes”, Angelina Cozma, Ceo Biotiful Brands - Premiul „Tinerețe fără bătrânețe”, Andreea Petrișor, Managing Director FoodPanda - Premiul „Mega byte”, Ana-Maria Stancu Ceo Bucharest Promo Robots - Premiul „Îmblânzitoarea de roboți”, Alina Paul, Ceo D.O. Security - Premiul „A Men’s World”, Beatrice Dumitrașcu, Ceo Residential Division One United Properties - Premiul „The Power of Living”, Lucia Costea Ceo Secom - Premiul „O viață mai bună”, Christina Vlădescu, Avocat Asociat Țuca Zbârcea & Asociații - Premiul „Dura Lex, Sed Lex”, Simona-Alina Puia Vicepreședinte Șantierul Naval Brăila - Premiul „Ancoră-n furtună’, Paula Vals, Director General Grupul Angelo - Premiul „Din inima Dobrogei”, Laura Hant, Președinte Asociația “Mihai Eminescu” - Premiul „Luceafărul”, Ilinca Năstase, Conf. Univ. Dr. Ing., UTCB - Universitatea Tehnică de Construcții București - Premiul „Dascăl cu vocație”, Elena Claudia Iordache, Ceo MHS Truck & Bus SRL - Premiul „Un camion de talent”, Andreea Mihaela MIU, Membru Directorat Transelectrica - Premiul „Înaltă tensiune”, Rodica BOCA Manager General Dorna Medical - Premiul „Sănătate înainte de toate”, Adela Smeu, Director General, Brico Depot Romania - Premiul „Accelerator de visuri”, Mirela Retegan Fondator Gașca Zurli - Premiul „Adoptă o mamă!”

Seara s-a încheiat cu primul concert Live al trupei The Motans, o premieră după perioada de restricții pandemice, în aplauzele tutuor participanților la eveniment.

