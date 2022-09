Wizz Air anunţă trei rute noi şi cinci aeronave în plus la baza din Bucureşti

Wizz Air

"Cererea a crescut foarte mult în România în ultimele zile şi astfel am alocat încă cinci aeronave bazei noastre din Bucureşti, care va ajunge la un total de 17 aeronave. Ele vor veni începând cu luna octombrie şi vor adăuga frecvenţe mai multe pe rutele noastre din 9 septembrie", a spus Jeckel, într-o conferinţă de presă la Bucureşti.



Compania va lansa şi trei rute noi din 2 decembrie, din Bucureşti, către Praga, Atena şi Larnaca şi va creşte frecvenţa pe rutele interne, ceea ce va adăuga 2,6 milioane de locuri în piaţă şi va crea 250 de joburi.



Întrebată dacă planurile anunţate au legătură cu situaţia de la Blue Air, ea a precizat: "Am făcut toate acestea în ultimele 24 de ore. Monitorizăm permanent ce se întâmplă în piaţă, avem planuri pregătite şi le putem pune în practică pe măsură ce lucrurile se întâmplă în piaţă. Reacţionăm imediat".



De asemenea, jurnaliştii au dorit să ştie dacă Wizz Air se aştepta ca Blue Air să nu mai poată opera. "Sunt în acest sector de de 7 ani şi ne aşteptam să se întâmple acest lucru din 2016, era o situaţie care atârna în aer. Suntem pregătiţi să preluăm cererea. Dacă va fi o cerere, o vom prelua", a spus Evelin Jeckel.



Reprezentanta companiei a mai fost întrebată dacă Wizz Air este în pericol să ajungă în aceeaşi situaţie.



"Suntem extrem de stabili financiar, avem o lichiditate de 1,6 miliarde de euro, suntem prudenţi financiar şi ne facem planurile precaut. În cazul nostru, 5% dintre zboruri au fost anulate, iar pasagerii fie primesc o rezervare nouă la următorul zbor, pot solicita rambursare sub formă de bani sau credit de companie, care este 120% din valoarea rambursării. Rambursarea se face în şapte zile. A fost o vară dificilă pentru toate companiile din perspectiva lanţului de aprovizionare şi facem tot ceea ce ne stă putinţă să ducem toţi pasagerii, cu toate impedimentele externe", a răspuns Jeckel.



Ea a amintit că Wizz Air a pus în vânzare de marţi seară bilete la tarife speciale pentru pasagerii Blue Air, bilete pe care le va suplimenta dacă situaţia o cere.



"Ieri am lansat tarife speciale pentru pasageri Blue Air aflaţi în dificultate în toată Europa şi în continuare colegii noştri lucrează încontinuu să adăugăm noi zboruri. Nu putem spune încă câţi pasageri au rezervat deja aceste locuri, dar sunt mulţi. Tariful de 49,99 euro este unul special, iar compania nu face profit din aceste tarife", a mai spus reprezentanta operatorului aerian.



Compania operează peste 1.000 de rute către 52 de ţări. În România, operează aproape 200 de rute către 21 de ţări, cu 8 baze în toată ţara, 32 de aeronave şi 1.400 de angajaţi.



Blue Air Aviation a anunţat marţi că suspendă până luni, 12 septembrie, toate cursele programate a pleca de pe aeroporturile din România, din cauza popririi tuturor conturilor companiei de către Ministerul Mediului, care pune compania în imposibilitatea achitării costurilor curente, necesare pentru operarea zborurilor zilnice.



Peste 3.000 de pasageri au fost afectaţi de această decizie a companiei aeriene.



Românii blocaţi pe aeroporturile din străinătate în urma suspendării zborurilor de către compania aeriană Blue Air pot solicita ajutor la secţiile consulare ale ambasadelor României sau prin apelare la numărul de telefon 0040751084537, gestionat de MAE, urmând să fie aduşi în ţară cu aeronave ale Tarom, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.



În data de 14 iulie, ANPC a amendat Blue Air cu suma de două milioane de euro pentru anularea a peste 11.000 de zboruri în perioada 30 aprilie 2021 - 30 aprilie 2022, şi a obligat compania să returneze clienţilor banii în maximum zece zile pentru toate zborurile anulate.

ŞTIRILE ZILEI