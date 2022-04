Wimbledon va interzice prezența jucătorilor din Rusia și Belarus la ediția din acest an. Marele absent va fi Daniil Medvedev, locul 2 mondial

Interdicția va însemna că numărul 2 mondial, rusul Daniil Medvedev, și belarusa Victoria Azarenka, fostă număr 1 WTA, nu vor concura la All England Club în această vară. Măsura a fost luată din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia și a sprijinului acordat Moscovei de către Belarus.

Prezența sportivilor ruși și a celor belaruși a fost interzisă în majoritatea sporturilor, însă nu și în tenis, unde ei au voie să joace în turneele ATP și WTA, dar sub steag neutru. Wimbledon este primul turneu de tenis care va interzice prezența lor. În schimb, ei pot participa Openul Francez de luna viitoare.

Daniil Medvedev, care a devenit lider mondial chiar în săptămâna în care țara sa invada Ucraina, detronându-l pe sârbul Novak Djokovic, a reacționat imediat și și-a exprimat fără sprijinul pentru pace.

„N-a fost ușor să mă trezesc și să văd știrile de acasă. Sunt jucător de tenis vreau să promovez pacea peste tot în lume. Jucăm în atâtea țări diferite, am fost în atâtea locuri, atât ca junior, cât și ca profesionist. Nu e deloc ușor să aud asemenea știri. Sunt cu totul pentru pace”, declara atunci Medvedev, după calificarea în semifinalele turneului de la Acapulco. La acel meci, soția sa, Daria, a purtat o bluză în culorile steagului ucrainean.

La conferința de presă susținută înainte de debutul său la turneul de Miami, Medvedev a declarat că se teme că nu va putea juca la anumite turnee din cauza situației din Ucraina.

Sunt patru ruși în top 30 și doi în top 10 - Daniil Medvedev locul 2 ATP, care a fost lider mondial o scurtă perioadă de timp în 2022 - și Andrey Rublev, locul 8 mondial. Sunt două jucătoare din Belarus în top 20, inclusiv semifinalista de anul trecut la Wimbledon Aryna Sabalenka (actualul nr. 4 mondial) și o rusoaică, Anastasia Pavluychenkova.

Federația Internațională de Tenis a exclus deja Rusia și Belarus de la competițiile pe echipe Cupa Davis și Cupa Billie Jean King.

