Românca și-a adjudecat victoria într-o oră și șase minute. Simona a câștigat primul set cu 6-3, după ce a fost condusă cu break.

În setul doi, Simona nu i-a mai lăsat nicio șansă sportivei din Belarus, care a câștigat un singur game.

Românca a câștigat cu 6-1 și s-a calificat în turul 4, unde o va întâlni pe revelația turneului, adolescenta de 15 ani Cori Gauff, din Statele Unite, care a eliminat-o în turul trei pe Polona Hercog, în trei seturi: 3-6, 7-6, 7-5. Gauff a venit din calificări, unde a primit un wild card, și a eliminat-o din turneu, în primul tur, pe veterana Venus Williams.

În acest meci, Simona Halep a reușit un as, Azarenka trei, însă românca nu a avut nicio dublă greșeală, față de 3 ale sportivei din Belarus. Simona a reușit 13 lovituri direct câștigătoare, iar Azarenka 14, ea făcând și foarte multe greșeli neforțate, 33, față de doar 9 ale Simonei. Românca a avut un procentaj mic pe primul serviciu, 59 la sută, în timp ce Azarenka a avut 66 la sută. Simona a câștigat în total 61 de puncte, față de doar 40 ale Victoriei Azarenka.

"Nu a fost așa ușor precum o arată scorul, dar m-am simțit grozav pe teren și cred că am jucat cel mai bun tenis al meu pe iarbă. Este o adversară foarte dificilă și e întotdeauna greu să joci cu ea. Am dat totul, am fost pozitivă și încrezătoare", a declarat Simona, la interviul de după meci.

Am câștigat încredere zi de zi, meci după meci. În turul întâi nu a fost ușor, acum mă simt mai bine decât la meciurile precedente, a explicat sportiva, care a adăugat că așteaptă cu nerăbdare meciul următor, când speră să joace chiar mai bine.

