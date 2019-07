Wimbledon: Simona Halep a învins-o în optimi pe adolescenta de 15 ani Cori Gauff, considerată noua revelație a tenisului feminin

Simona Halep-Cori Gauff a fost meciul optimilor de la Wimbledon, așteptat cu entuziasm, după ce adolescenta de doar 15 ani din Statele Unite a uimit lumea tenisului eliminând-o pe Venus Williams în primul tur, apoi pe Magdalena Rybarikova și Polona Hercog. În plus, Gauff venea din calificări, unde primise un wild card, deoarece poziția sa în clasament (locul 313) nu îi permitea accederea directă în calificări.

În ciuda așteptărilor în ceea ce o privește pe tânăra americancă, fostul lider WTA s-a impus fără emoții, după o oră şi 14 minute de joc.

A step too far for Coco Gauff - but what a memorable ride it's been @Simona_Halep ends the 15-year-old's run to move into the quarter-finals at #Wimbledon pic.twitter.com/7IO43ZEO8b