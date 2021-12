Webinar despre viitorul Europei, în condițiile tendințelor expansiunii autoritarismului și sentimentelor anti-europene din unele state

Joi, 16 decembrie 2021, la ora 12.30 ora României (1.30 PM EEST), echipa Eastern and South-Eastern Europe Fanel Network (ESEE-Fanel) organizează evenimentul “The Future of Europe. The Challenges of Growing Anti-Europeanism and Authoritarianism in Eastern and South-Eastern Europe. Views from the region”. Acesta este al treilea webinar asociat proiectului “Developing the Wider Black Sea and ESE Europe Fanel Network of Women Experts in International Relations”, derulat de SNSPA și Black Sea Trust for Regional Cooperation. Evenimentul va putea fi urmărit live pe pagina de Facebook a ESEE Fanel.