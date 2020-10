Kim Sledge, parte din trupa Sister Sledge şi The World We Want au devenit partenerii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru a înregistra un imn ca răspuns la pandemia generată de COVID 19.

“We are family”- imnul pe care OMS îl propune pentru a îndemna la solidaritate în faţa virusului

Un cover după melodia “We are family” va beneficia de un videoclip înregistrat de vedetele din întreaga lume, alături de eroii din prima linie a sectorului medical, lideri importanţi dar şi oameni de rând. Aceştia vor cânta împreună pentru a crea un spectacol de calitate care să îndemne la solidaritate şi sprijin pentru ceea ce înseamnă acum dar şi pentru ceea ce ar putea însemna, în viitor, domneiul de sănătate publică şi problemele acestuia, inclusiv cele generate de virusul Sars Cov 2.

Iniţiativa de a susţine OMS în lupta împotriva pandemiei vine cu doar câteva zile înainte de Ziua Naţiunilor Unite, sărbătorită, în fiecare an, pe 24 octombrie şi va fi susţinută de o campanie puternică pe reţelele de socializare. Eforturile artiştilor se vor concentra într-un apel plin de speranţă la solidaritate, unitate şi colaborare pentru a proteja sănătatea şi bunăstarea fiecărei persoane de pe această planetă.

Ideea de a lansa o ediţie specială a unei melodii celebre a apărut în luna martie a acestui an, când comunităţile din întreaga lume au fost afectate de apariţia virusului Sars Cov 2. „De la medicii și asistentele din prima linie, la paramedici și poliție, de la moașe și oameni de știință până la cei care au grijă de persoanele vulnerabile, inițiativa We Are Family se va adresa tuturor cu un sentiment de unitate, putere și solidaritate ca răspuns la provocările fără precedent cu care se confruntă lumea, în urma pandemiei de coronavirus.” a declarat Kim Sledge.

„We are family” va fi lansată online pe 9 noiembrie, odată cu deschiderea Adunării anuale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, eveniment la care Kim Sledge va interpreta melodia live această melodie. O parte din încasările dobândite dată cu lansarea melodiei vor fi donate către OMS, pentru susţinerea serviciilor sanitare din întreaga lume precum şi a luptei anti Covid. „We Are Family este mai mult decât un cântec. Este o chemare la acțiune pentru colaborare, un apel la bunătate și o readucere aminte a forţei dată de familie și a importanței de a merge împreună pentru a-i ajuta pe ceilalți în momentele de nevoie”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Autor: Adriana Ciobanu

