Washingtonul anunţă sancţiuni împotriva regiunilor separatiste din Ucraina. Ministrul britanic de Externe: Mâine vom anunța noi sancțiuni împotriva Rusiei

Preşedintele Biden "va emite un ordin executiv care va interzice orice nouă investiţie, schimb sau finanţare de către cetăţeni americani către, dinspre sau în interiorul regiunilor" pro-ruse Doneţk şi Lugansk, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Jen Psaki.

Casa Albă a anunţat, de asemenea, că o discuţie telefonică între Joe Biden, preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german, Olaf Scholz, a început la orele 15.17 (20.17 GMT).

Şi Marea Britanie anunţă sancţiuni.

„Mâine vom anunța noi sancțiuni împotriva Rusiei ca răspuns la încălcarea dreptului internațional și la atacul asupra suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei” a scris pe Twitter ministrul britanic de Externe.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity.