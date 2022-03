Abramovici a făcut parte din echipa de negociatori care a mers la Kiev pentru a discuta o posibilă pace între Rusia și Ucraina. Ulterior, patronul lui Chelsea și alți membri din delegația Ucrainei au suferit simptome specifice otrăvirii. Printre acestea - ochi roșii și exfolierea pielii pe mâini și față, lăcrimare constantă și dureroasă.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J