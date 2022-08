Un vultur sălbatic, dezorientat şi deshidratat, a fost salvat după ce s-a rătăcit pe străzile din Madrid. Pasărea a perturbat traficul si i-a uimit pe trecători.

Pentru a o prinde, un polițist i-a distras atenția, iar altul a reușit să se strecoare în spatele ei și să-l prindă. Va fi îngrijit apoi când va fi pregătit, va fi eliberat.

Pasărea este tânără, are in jur de un an.

ŞTIRILE ZILEI