Vremea se răceşte în întreaga ţară, în următoarele două săptămâni. Precipitaţii prognozate după 17 noiembrie

Ploi și instabilitate atmosferică

În Banat, în intervalul 8 - 12 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de 11 - 12 grade, iar cea a minimelor va coborî de la 7 la 2 grade. Finalul primei săptămâni va aduce şi temperaturile maxime la valori sub cele normale, prin medii de 8 - 9 grade, în timp ce minimele nocturne vor fi de 1 - 2 grade, în medie. A doua săptămână se va caracteriza prin valori termice uşor sub cele normale pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, astfel încât, cu mici variaţii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime va fi în jurul a 10 grade, iar cea a minimelor de 2 - 3 grade. Va ploua moderat cantitativ pe 8 şi 9 noiembrie, când izolat vor fi şi cantităţi de apă însemnate. Ulterior, probabilitatea pentru ploi va fi în creştere după data de 17 noiembrie.

În regiunea Crişanei, în intervalul 8 - 12 noiembrie, media temperaturilor maxime va ajunge la 12 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 2 grade. Spre finele primei săptămâni, maximele termice se vor situa sub cele normale, prin medii de 8 - 9 grade, iar minimele vor fi în medie aceleaşi. A doua săptămână se va caracteriza prin valori termice uşor mai scăzute decât cele normale pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, astfel încât, cu mici variaţii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime va fi de 8 - 9 grade, iar cea a minimelor în jurul a 2 grade. Va ploua în intervalul până marţi, 9 noiembrie, când local vor fi posibile şi cantităţi de apă însemnate. Probabilitatea pentru ploi va fi în creştere şi după data de 17 noiembrie.



În Transilvania, vremea se va răci în intervalul 8 - 11 noiembrie, când media temperaturilor maxime va scădea de la 12 la 9 - 10 grade, iar cea a minimelor de la 6 la -3 grade. Între 12 şi 15 noiembrie, şi temperaturile maxime vor ajunge la valori sub cele normale, cu medii de 7 - 8 grade, în timp ce minimele nocturne vor fi în medie aceleaşi. A doua săptămână se va caracteriza prin valori termice uşor mai scăzute decât cele normale pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, astfel încât, cu mici variaţii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 7 grade, iar cea

a minimelor în jurul a -2 grade. Temporar, va ploua până miercuri, 10 noiembrie, când local vor fi şi cantităţi de apă mai însemnate, dar ulterior probabilitatea pentru ploi va fi în creştere în a doua parte a celei de-a doua săptămâni.



În Maramureş, până pe 12 noiembrie, maximele termice se vor situa, în medie, în jurul a 11 grade, iar media minimelor va scădea de la 7 la -1 grad. Între 12 şi 16 noiembrie şi temperaturile maxime vor ajunge la valori sub cele normale, cu medii în jurul a 7 grade, în timp ce minimele nocturne vor fi în continuare, în medie, uşor sub zero grade. Până la finalul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra valori termice uşor mai scăzute decât cele normale pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, astfel încât, cu mici variaţii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 7 grade, iar cea a minimelor în jurul a zero grade. Va ploua, temporar, luni şi marţi, când pe alocuri vor fi şi cantităţi de apă mai însemnate. Probabilitatea pentru ploi va fi în creştere după data de 17 noiembrie.



În Moldova, în primele trei zile ale intervalului şi la nivelul acestei regiuni, temperaturile vor fi în scădere, de la o medie de 13 la 7 grade pentru maxime şi de la 7 la -1 grad pentru minime. Vremea va fi în uşoară încălzire în perioada 11 - 13 noiembrie când media temperaturilor maxime va fi de 9 - 11 grade, iar cea a minimelor va creşte de la -2 la 2 grade. Ulterior, cu mici variaţii de la o zi la alta, valorile termice vor fi uşor sub cele normale astfel că, până la finalul celei de-a doua săptămâni, se vor înregistra medii ale maximelor de 6 - 8 grade, iar cele ale minimelor apropiate de zero grade. Se vor semnala ploi în general slabe în intervalul până miercuri, 10 noiembrie, dar apoi regimul pluviometric se va menţine deficitar, chiar dacă izolat şi trecător pot fi precipitaţii slabe.



În Dobrogea, valorile termice vor fi în scădere până în 10 - 11 noiembrie, când media maximelor va fi în jurul a 7 grade, iar cea a minimelor de 1 - 3 grade. Vremea se va încălzi uşor pe 12 şi 13 noiembrie, devenind apropiată de normalul termic cu medii de 11 - 12 grade la maxime, respectiv de 3 - 5 grade la minime. În cursul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime de 9 - 11 grade şi ale minimelor de 2 - 4 grade, caracterizând o vreme uşor mai rece decât în mod normal. Regimul pluviometric se va menţine deficitar, cu ploi în general slabe în intervalul 8 - 10 noiembrie şi, posibil, după data de 17 noiembrie.



În Muntenia, valorile termice vor fi în scădere până pe 10 noiembrie, când media maximelor va fi în jurul a 8 grade, iar cea a minimelor 2 - 3 grade. Temperaturile maxime vor creşte uşor pe 12 şi 13 noiembrie, devenind apropiate de normalul termic cu medii de 11 - 12 grade, dar cele minime vor fi în continuare scăzute, de 0 - 2 grade, în medie. În cursul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime de 8 - 10 grade şi ale minimelor de 1 - 3 grade, caracterizând o vreme uşor mai rece decât în mod normal. Temporar, va ploua în intervalul 8 - 10 noiembrie, când local vor fi şi cantităţi de apă mai însemnate. Ulterior, probabilitatea pentru ploi va fi în creştere după data de 17 noiembrie.



În Oltenia, valorile termice vor fi în scădere până pe 10 - 11 noiembrie, când media maximelor va fi în jurul a 7 grade, iar cea a minimelor 1 - 3 grade. Temperaturile maxime vor creşte uşor pe 12 şi 13 noiembrie, devenind apropiate de normalul termic cu medii de 11 - 12 grade, dar cele minime se vor menţine scăzute, între zero şi două grade, în medie. În cursul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime de 8 - 10 grade şi ale minimelor de până la două grade, caracterizând o vreme uşor mai rece decât în mod normal. Va ploua moderat cantitativ în intervalul 8 - 10 noiembrie, când local vor fi şi cantităţi de apă însemnate. Probabilitatea pentru ploi va fi în creştere după data de 17 noiembrie.



La munte, în primele trei zile ale intervalului de prognoză, valorile termice vor fi în scădere până la o medie a maximelor de 2 - 4 grade şi a minimelor în jurul a -3 grade. Temperaturile maxime vor creşte în intervalul 11 - 12 noiembrie, devenind mai ridicate decât normalul termic al acestei perioade pentru această regiune, cu medii ale maximelor de 8 - 9 grade şi minime în jurul pragului de îngheţ. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni nu sunt estimate variaţii mari de la o zi la alta, astfel că se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime de 2 - 4 grade şi ale minimelor între -4 şi -2 grade, caracterizând în această regiune o vreme mai rece decât în mod normal. Vor fi precipitaţii moderate cantitativ, ploi, lapoviţe şi ninsori în intervalul 8 - 10 noiembrie, iar după data de 14 noiembrie, probabilitatea pentru precipitaţii va fi ceva mai ridicată spre finalul celei de-a doua săptămâni.

