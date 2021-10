Vreme uşor mai caldă în următoarele zile, în majoritatea regiunilor. Ulterior, se va intra într-un proces de răcire

Vreme caldă la începutul acestei săptămâni

Pe timpul zilei, temperaturile maxime nu vor depăşi 24 de grade Celsius în intervalul menţionat, iar cele minime se vor situa între 0 şi 8 grade Celsius.



Potrivit ANM, în Banat, intervalul va debuta cu un regim al temperaturilor caracterizat de valori uşor mai ridicate decât cele specifice primei decade de octombrie, cu maxime de 23 - 24 de grade Celsius şi minime de 9 - 12 grade, în medie. Începând din 6 octombrie însă, vremea va intra într-un proces de răcire ce se va resimţi mai întâi la temperaturile diurne, apoi şi la cele din cursul nopţilor, devenind mai rece decât în mod obişnuit. Astfel, în jurul datei de 10 octombrie, maximele termice vor fi de 13 - 15 grade, iar minimele de 6 - 8 grade. Estimările prognostice pentru cea de-a doua săptămână indică un regim al temperaturilor fără variaţii semnificative, vremea menţinându-se relativ răcoroasă (de altfel obişnuită spre mijlocul lunii octombrie), cu valori diurne de 16 - 18 grade Celsius şi nocturne de 5 - 9 grade, mediat regional.



În perioada 6-9 octombrie probabilitatea pentru ploi mai frecvente şi moderate cantitativ va fi ridicată. În a doua parte a intervalului de referinţă, vor fi posibile ploi temporare, cu caracter local.



În zona Crişanei, în debutul perioadei, vremea va fi uşor mai caldă decât normal, astfel că temperaturile diurne se vor situa, mediat regional, între 20 şi 24 de grade Celsius, iar cele nocturne vor fi de 8 şi 12 grade. După data de 7 octombrie însă, vremea va intra într-un proces de răcire ce se va resimţi mai întâi la temperaturile maxime, care vor ajunge la valori de 13 - 16 grade (mai scăzute decât cele înregistrate în mod obişnuit în prima jumătate a lunii octombrie), apoi şi la cele minime, care vor fi de 6 - 8 grade Celsius. Estimările prognostice pentru a doua săptămână indică un regim termic fără oscilaţii importante de la o zi la alta, vremea menţinându-se relativ răcoroasă (în limite în general apropiate de cele obişnuite la mijlocul lunii octombrie), cu valori diurne de 16 - 18 grade şi nocturne de 5 -8 grade Celsius, mediat regional.



În perioada 6-9 octombrie probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse, moderate cantitativ, va fi ridicată. În a doua parte a intervalului de referinţă, vor fi posibile ploi temporare, cu caracter local.



În Transilvania, la începutul intervalului, valorile diurne ale temperaturii aerului vor fi apropiate şi local, în vestul regiunii, mai ridicate decât cele specifice primei decade de octombrie, respectiv 17 - 22 de grade Celsius, în medie, nopţile vor fi însă răcoroase în mare parte a regiunii - minime termice de 3 - 8 grade, iar în depresiuni chiar în jurul a 0 grade. Între 7 şi 10 octombrie, vremea va intra într-un proces de răcire ce se va resimţi la temperaturile maxime, care vor ajunge la valori de 11 - 15 grade Celsius (mai scăzute decât cele înregistrate în mod obişnuit în această perioadă din an), iar cele minime se vor situa între 1 şi 6 grade, posibil uşor negative în estul zonei. Pentru a doua săptămână, nu sunt estimate variaţii termice semnificative, menţinându-se în

general un ecart mediu apropiat de cel normal la mijlocul lunii octombrie, cu maxime de 13 - 17 grade şi minime de 0 - 6 grade.



În primele zile, regimul pluviometric se va menţine deficitar, însă în jurul datei de 8 octombrie şi temporar în cea de-a doua săptămână probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată.



În Maramureş, în debutul perioadei, vremea va fi mai caldă decât normal, astfel că temperaturile diurne se vor situa, mediat regional, între 19 şi 22 de grade, iar cele nocturne vor fi de 5 - 8 grade. După data de 7 octombrie însă, vremea va intra într-un proces de răcire ce se va resimţi mai întâi la temperaturile maxime, care vor ajunge la valori de 12...15 grade (mai scăzute decât cele climatologic specifice în prima jumătate a lunii octombrie), apoi şi la cele minime, care vor fi de 3 - 5 grade. Estimările prognostice pentru a doua săptămână indică un regim termic fără variaţii importante de la o zi la alta, vremea menţinându-se în general în limite apropiate de cele obişnuite la mijlocul lunii octombrie, cu valori diurne de 15 - 17 grade şi nocturne de 4 - 7 grade, mediat regional.



În primele zile nu va ploua, iar după data de 8 octombrie probabilitatea pentru ploi locale, temporare va fi relativ ridicată.



În regiunea Moldovei, vremea va fi în răcire, de la valori apropiate de cele normale în această perioadă din an în primele zile (maxime termice de 16 - 19 grade şi minime de 4 - 8 grade Celsius) la temperaturi mai mici decât cele climatologic specifice, astfel că în intervalul 8 - 10 octombrie cele diurne vor fi de 10 - 13 grade, iar cele nocturne de 2 - 6 grade, mediat regional. Ulterior, valorile termice, cu precădere cele diurne, vor fi în creştere uşoară şi se vor situa în general în jurul celor obişnuite la mijlocul lunii octombrie, cu un ecart mediu al maximelor de 15 - 18 grade şi al minimelor de 4 - 7 grade.



Regimul pluviometric va continua să fie deficitar, probabilitatea de ploaie fiind mai ridicată în jurul datei de 8 octombrie, mai ales în sudul regiunii, iar pe alocuri ploi în general slabe vor fi posibile în unele zile din a doua săptămână.



În Dobrogea, vremea răcoroasă va caracteriza cea mai mare parte a intervalului de referinţă, astfel că, în medie, vor fi temperaturi maxime de 15 - 18 grade Celsius şi minime de 8 - 11 grade. În perioada 8 - 10 octombrie vremea va fi chiar rece pentru prima decadă de octombrie, cu un ecart mediu al valorilor diurne de 12 - 14 grade şi al celor nocturne de 6 - 9 grade. O uşoară încălzire este estimată pentru finalul intervalului de referinţă.



Regimul pluviometric va fi în continuare deficitar, doar în jurul datei de 8 octombrie fiind o probabilitate mai mare pentru ploi pe arii extinse.



În Muntenia, intervalul va debuta cu un regim al temperaturilor caracterizat de valori apropiate de cele specifice primei decade de octombrie, cu maxime 16 - 20 de grade Celsius şi minime de 5 - 8 grade, în medie. În perioada 8 - 10 octombrie însă, zilele vor deveni reci, cu un ecart mediu al maximelor de 12 - 15 grade. Pentru cea de-a doua săptămână estimările indică valori în general apropiate de cele climatologic specifice pentru mijlocul lunii octombrie, ziua cu 16 - 18 grade, iar noaptea 5 - 9 grade, mediat regional, posibil în creştere uşoară la finalul intervalului.



Regimul pluviometric va continua să fie deficitar la începutul intervalului, probabilitatea de ploaie fiind mai ridicată în jurul datei de 8 octombrie, iar pe alocuri ploi în general slabe vor fi posibile în unele zile din a doua săptămână.



În zona Olteniei, intervalul va debuta cu un regim termic caracterizat de valori în jurul celor specifice primei decade de octombrie, cu maxime de 18 - 21 de grade Celsius şi minime de 7 - 11 grade, în medie. În perioada 8 - 10 octombrie însă, zilele vor deveni reci, cu un ecart mediu al maximelor de 11 - 15 grade. Estimările prognostice pentru cea de-a doua săptămână indică un regim al temperaturilor în general apropiat de normal pentru mijlocul lunii octombrie, cu valori diurne de 15 - 18 grade şi nocturne de 4 şi 9 grade, mediat regional, posibil în creştere uşoară la finalul intervalului.



În perioada 7-9 octombrie probabilitatea de ploaie va fi ridicată, dar în restul intervalului de referinţă, cu precădere în primele zile, regimul pluviometric va fi deficitar.



La munte, valorile termice vor fi apropiate de cele normale în prima decadă de octombrie (în medie maxime de 11 - 15 grade şi minime de 2 - 7 grade, cu valori mai scăzute la peste 1700 m altitudine, unde noaptea vor fi negative). Între 7 şi 10 octombrie vremea va fi rece, cu un ecart termic mediu diurn de 4 - 10 grade şi nocturn de -4 şi 4 grade. Ulterior, temperaturile - cu precădere cele diurne - vor fi în creştere uşoară şi se vor situa în jurul celor climatologic specifice perioadei din an.



Probabilitatea pentru precipitaţii locale va fi mai ridicată în perioada 7 - 9 octombrie cu precădere în masivele meridionale (unde la peste 1700 m altitudine vor fi temporar şi ninsori sau lapoviţă), precum şi în unele zile din cea de a doua săptămână.

