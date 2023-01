"Vreau să trăiesc", linia telefonică din Ucraina care îi încurajează pe ruși să se predea „Sunt undeva pe front. Vreau să mă predau”

Vitali Matvienko, purtătorul de cuvânt al departamentului pentru prizonierii de război, a declarat că cei care au sunat la "Vreau să trăiesc" au fost verificați ca fiind în serviciul forțelor ruse, folosind datele personale și numărul de serviciu.

Între 15 septembrie, când a fost lansată linia telefonică, și 20 ianuarie, se afirmă că 6.543 de ruşi au contactat guvernul ucrainean pentru a se preda, adesea de pe linia frontului.

Linia fierbinte, deservită de 10 operatori, a fost înființată după anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea a 300.000 de civili cu experiență militară anterioară pentru a lupta în Ucraina.

Matvienko a refuzat să dea un număr în cazul celor care s-au predat, dar a descris serviciul, care este funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ca fiind "un succes total". Zilnic sunt primite între 50 și 100 de apeluri și mesaje pe canalul Telegram al serviciului.

‘I want to live’ project gets 2000 requests from Russian soldiers who want to safely surrender to Ukrainian captivity - spokesman Vitaly Matvienko



The project was created to inform military personnel about ways to surrender & avoid being killed https://t.co/7X3RgtYJQF pic.twitter.com/Jbbl6pRNN2