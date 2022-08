Vrancea: Planul Roşu de Intervenţie activat, după ce un autocar cu ucraineni s-a răsturnat pe E 85, la Garoafa. Peste 20 de ucraineni, dintre care patru copii, au ajuns la spital, în urma accidentului

ACTUALIZARE 09.30 23 de ucraineni, dintre care patru copii cu vârste între 5 şi 16 ani, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani, sâmbătă dimineaţă, după ce autocarul cu care aceştia se întorceau în Ucraina s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe E 85, la Garoafa, a informat prefectul judeţului Vrancea, Nicuşor Halici.



"În această dimineaţă, la ora 02,36, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 'Anghel Saligny' al judeţului Vrancea am activat Planul Roşu de intervenţie, (...) după ce un apel primit în jurul orei 02,27 la numărul unic de urgenţă 112 anunţa că un autocar, în care se aflau 43 de pasageri de cetăţenie ucraineană, care circula pe sensul de mers înspre Adjud, s-a răsturnat în afara părţii carosabile pe DN 2 E 85, la intrarea în localitatea Garoafa. (...) Au fost transportate la spital 20 de persoane, printre care patru copii cu vârste între 5 şi 16 ani. Celelalte 23 de persoane au fost transportate la Centrul de Primire Refugiaţi din Focşani. Ulterior, trei persoane din cele ajunse la Centrul de Primire Refugiaţi au solicitat evaluare medicală şi au fost transportate la spital", a precizat Nicuşor Halici.



Potrivit prefectului, din cele 20 de persoane internate, 17 au doar răni superficiale, zgârieturi sau lovituri care nu le pun în pericol viaţă şi pot fi externate în câteva ore, iar trei femei prezintă probleme accentuate - una are două vertebre dislocate (L3-L4), o altă persoană are dislocat umărul şi a treia are o durere cervicală.



Din primele constatări ale Poliţiei Rutiere, accidentul s-a produs ca urmare a stării de oboseală a şoferului, astfel că autocarul a părăsit partea carosabilă, a intrat într-un şanţ şi, în contact cu un podeţ, s-a răsturnat.





La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă şi au acţionat gradual o autospecială de descarcerare, o autospecială de transport persoane şi victime multiple, patru ambulanţe SMURD şi şase ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă şi un microbuz transport persoane.



De asemenea, au acţionat forţe şi mijloace ale structurilor suport - cinci echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Garoafa şi Secţia Drumuri Naţionale Focşani cu un echipaj, care a intervenit pentru sablarea carosabilului.

"Planul Roşu de Intervenţie a fost activat în această dimineaţă, după ce un autocar s-a răsturnat pe E 85, la intrare în comuna Garoafa. 23 de persoane au fost conduse la spital pentru evaluare medicală, dar nimeni nu este în stare gravă. O persoană a suferit o dislocare de umăr şi a fost internată, iar o altă persoană ar avea un politraumatism la coloană, dar medicii evaluează încă persoanele care au ajuns la unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani. Restul pasagerilor din autocar au fost conduşi la Centrul de Primire a Refugiaţilor şi mai apoi în Centrul de Cazare Refugiaţi. În jurul prânzului vor fi trimişi în Ucraina, urmând să le asigurăm transportul până la graniţă", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Nicuşor Halici.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 02,45, în autocarul care venea din Turcia şi se îndrepta spre Ucraina aflându-se mame şi copii ucraineni.

"Şoferul autocarului cu persoane din Ucraina, care veneau din Turcia şi se îndreptau spre Ucraina, la intrare în Garoafa, la circa 300 de metri pe partea dreaptă, pe sensul de mers dinspre Focşani către Bacău, a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un şanţ. În autocar se aflau mame şi copii. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie, la faţa locului intervenind circa 13 ambulanţe", a precizat, pentru AGERPRES, primarul comunei Garoafa, Laurenţiu Diaconu.

