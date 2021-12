Vrancea: Gravida care a ajuns în stare gravă la spital s-ar fi înjunghiat singură. Femeia a fost operată de urgenţă, dar medicii nu au reuşit să salveze şi fătul

Medici

"La data de 13 decembrie, ora 21,36, am fost sesizaţi prin 112 cu privire la un conflict în familie pe raza comunei Vrâncioaia. Din primele verificări efectuate de poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Tulnici a rezultat faptul că în urma unor neînţelegeri în familie, femeia, care era însărcinată, ar fi luat un cuţit din bucătărie, cu care s-ar fi înjunghiat în abdomen. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală, în vederea primirii îngrijirilor medicale necesare", a precizat IPJ Vrancea.



Potrivit reprezentanţilor SJU Focşani, femeia a fost operată de urgenţă, dar medicii nu au reuşit să salveze şi fătul.



"O femeie de 36 de ani, din Vrâncioaia, gravidă în luna a şaptea, a ajuns la UPU Focşani în stare gravă, în şoc hemoragic, după ce a fost înjunghiată. A fost operată de urgenţă, dar, din nefericire, medicii nu au putut salva fătul. În prezent, femeia se află la Terapie Intensivă, sub supraveghere medicală", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al SJU Focşani, Alina Cosma.



În prezent, se efectuează cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în vederea stabilirii cu exactitate a celor întâmplate şi încadrării juridice a faptei.

Sursa: Agerpres

