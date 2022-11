Autoritatea Vamală Română: Transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare importate trebuie însoţite de un document semnat de ANSVSA

Supermarket

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Vamale Române (AVR), în data de 2 noiembrie 2022 a intrat în vigoare Ordinul privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional.



"Vă informăm că în data de 2 noiembrie 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr.120/4724/2022 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române (AVR) privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 776/04.08.2022", se menţionează în comunicat.



Astfel, reprezentanţii AVR recomandă operatorilor economici să notifice în prealabil structurile ANSVSA din punctul de intrare cu privire la sosirea transportului, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de sosirea preconizată a transportului, prin completarea documentului sanitar comun de intrare - DSCI-D, prin intermediul sistemului TRACES NT.



Recomandarea AVR are ca scop scurtarea timpilor de aşteptare la punctele de control trecere la frontieră, respectiv la birourile vamale de destinaţie, pentru produsele şi alte ingrediente de origine nonanimală care se intenţionează a fi importate (ex. legume, fructe, cereale, etc, prevăzute în anexa 3 la norma aprobată prin ordin).



"La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii vamale Române nr 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 septembrie 2020, cu modificările ulterioare", se mai precizează în comunicat.

sursa Agerpres

