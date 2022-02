Voucher de 26.000 de lei pentru achiziţia de scutere şi motociclete electrice, prin Programul Rabla Moto. Pentru cele cu carburant, tichetul este de 9.000 de lei

Motocicletă electrică

"Modificările aduse în acest an programelor Rabla Moto şi Rabla Moto Plus sunt importante în susţinerea demersurilor de reducere a poluării şi de încurajare a mobilităţii urbane. Actualele valori ale voucherelor încurajează pe oricine vrea să îşi cumpere un un scuter sau o motocicletă, inclusiv electrică. România rămâne printre primele ţări europene în care motocicliştii beneficiază de un asemenea sprijin în achiziţia de autovehicule noi", a declarat Răzvan Pavel, preşedintele motoADN.



Organizaţia estimează că, în 2022, va exista cel puţin o dublare a numărului de solicitări de finanţare prin Programul Rabla pentru scutere şi motociclete.



Prin intermediul Rabla Moto Clasic se poate acorda o subvenţie de până la 9.000 de lei pentru achiziţia unei motociclete noi, iar prima de casare va depinde de cantitatea de emisii de CO2/km a motocicletei noi. Astfel, pentru o motocicletă nouă, al cărei sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km, cuantumul primei de casare este de 6.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat.



De asemenea, la prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri: de 1.500 lei - pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară; de 1.500 lei - pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km.



În ceea ce priveşte condiţiile de accesare a programului Rabla Moto Plus, solicitanţii pot primi un ecotichet la achiziţionarea unei motociclete electrice noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, în timp ce valoarea unui voucher ajunge la 26.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.



"Ecotichetul nu se cumulează cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi. Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, iar valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat prin program", se arată în comunicatul citat.



În 2019, Asociaţia motoADN a demarat o serie de acţiuni pentru crearea şi implementarea programului Rabla Moto, acesta fiind aprobat, pentru prima dată, în anul 2020.



Misiunea asociaţiei este de promovare, protejare şi încurajare a motociclismului în România. Din anul 2019, organizaţia este membru activ şi cu drepturi depline în cadrul Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Motociclişti - FEMA.

ŞTIRILE ZILEI