Vom scăpa de celebrul dosar cu şină și de cozi la ghişee: legea debirocratizării ar putea fi adoptată în câteva luni

Într-un an am putea scăpa de celebrul dosar cu şină, de cozile interminabile la ghişee în care depunem documente pe care statul deja la are. Legea care presupune debirocratizarea și interconectarea instituţiilor statului este în dezbatere publică și ar putea fi adoptată în câteva luni. Potrivit proiectului, instituţiile ar urma să facă schimb de informații cu ajutorul unei platforme online.