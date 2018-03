Prezenta Volvo la SIAB EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Volvo XC40 - Mașina Anului 2018 în Europa

Noul Volvo XC40, SUV-ul de dimensiuni mici, a fost numit Mașina Anului 2018 în Europa cu ocazia deschiderii celei de-a 88-a ediții a Salonului Auto de la Geneva, Elveția. Același titlu i-a fost decernat și de către prestigioasa publicație britanică ”What Car?”.

Volvo XC60, cea mai sigură mașină în 2017

Cea mai sigură mașină în 2017, conform Euro NCAP, modelul XC60 al Volvo Cars a fost numit cel mai performant off-roader de mari dimensiuni și masina cu cele mai bune performanțe generale în 2017 în cadrul celebrelor premii pentru siguranță Euro NCAP 2017, la secțiunea ”Cel mai bun in clasa”.

XC60 a înregistrat un scor aproape perfect, cu 98% la categoria ”Adult Occupant” și in clasa mașinilor mari off-road a dovedit un avantaj clar la categoria ”Safety Assist” cu un scor de 95% – cu 20% mai mult decât cel mai apropiat competitor din clasă, întărind pozitia Volvo Cars ca lider în siguranța auto. XC60 a câștigat și premiul UK’s 2017 Car Tech pentru ”Cea mai sigură mașină”, ”Cea mai bună tehnologie pentru siguranță” si ”Cea mai buna navigație prin satelit”. De asemenea, a fost ales SUV-ul premium al anului în cadrul premiilor UK’s Professional Driver 2017 Car of the Year.

XC90 a fost numit, în 2015, cel mai performant off-roader de mari dimensiuni și masina cu cele mai bune performanțe generale în acel an.

Volvo V40 este un alt câștigător al edițiilor anterioare Euro NCAP, în clasa ”Small Family”.

Concept de showroom & service revolutionar

Volvo Retail Experience (VRE) și Volvo Personal Service (VPS) sunt standarde inovatoare care stau la baza conceptului de showroom & service revoluționar lansat la începutul lui 2018 de către Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, dar regăsit și la cel mai nou dealer al rețelei Volvo, Excellence Cars. VRE și VPS îmbina eficiența cu confortul. Conceptul VPS presupune alocarea unei echipe de service dedicată fiecarui client, aceasta având sarcina să preia responsabilitatea întregului proces de service, de la recepția mașinii până la înmânarea cheilor, odată ce sunt finalizate lucrările de service. În tot acest timp, pe durata reparațiilor, clientul se poate relaxa în showroom, într-un spațiu primitor și confortabil, special conceput pe ideea de living room scandinav.

Angajament pentru o lume eco

În 2017, Volvo Cars a anunțat angajamentul său de a include versiuni electrice pentru toate mașinile lansate începand cu 2019.

