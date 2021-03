Voluntari la împădurire EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Claudiu Floroaie: "Am venit cu drag, am venit în vacanță. Ne-am gândit să facem cât mai multe activități aici, ne-am gândit să ne mutam înapoi. 14.06 am fost doua zile la schi la Mărișor și acum am venit să plantăm niste copaci"

Ema Floroaie, 7 ani: "Pui copacul într-o groapă, pui niste pământ, apeși pământul și după aceea tragi mai mult pământ cu sapa"

Alin Ușeriu: "Atât de bucuroși suntem că putem să facem asta. Eu cred că va trebui să învățam să facem lucruri și în pandemie pentru că am amorțit un an de zile. Au fost extrem de mulți doritori și a trebui să facem trei zile în loc de una.

Mai puțin de 3% din suprafață comunei Budești o reprezintă pădurile. Este criteriul pentru care au fost alese pentru plantare dealurile erodate care o înconjoară.

Vasile Codrea, primar Budești: "E nevoie ca și de aer de aceste terenuri să fie împădurite pentru că și populația este îmbătrânită la nivel de comună și tot așa vor rămâne terenuri degradate.

Rreprezentant, Asociația Tășuleasa Social: Tibi Ușeriu: "Cred că toți dintre noi suntem datori cu așa ceva. Cred că ar trebui să fie o respondsabilitate pentru fiecare cetățean român"

Gorunul este un arbore mai puțin pretențios la fertilitatea și umezeală solului și foarte rezistent la intemperii.

