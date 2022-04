Armata va avea două tipuri de voluntari EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Noua strategie a Armatei Române e să atragă voluntari.

Încă de anul trecut, s-a lansat sistemul de voluntari în rezervă. Astfel, persoanele care au dorit să fie încadrate au depus un dosar de candidatură și au trecut printr-un proces de selecție.

Din cele 775 de locuri de rezerviști disponibile în iulie anul trecut, doar 331 s-au ocupat în prima fază.

Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale: "Am mărit atât beneficiul pe care îl are pe timpul școlarizării un voluntar și de asemenea am mărit și salariul pe care îl ia atunci când este efectiv în rezervă, când nu participă la instruiri sau altceva. (...) Anul acesta am făcut o cerere pentru 444 mi se pare de locuri care ne-au rămas de anul trecut, din 2021, și am avut 1 400 de candidați".

Virgil Bălăceanu, general în rezervă: "Fac o perioadă de pregătire iniţială între 8 şi 11 săptămâni (...) şi în afara perioadei de pregătire când sunt plătiţi ca şi un soldat gradat profesionist, ei sunt obligaţi să desfăşoare 15 zile de pregătire anuală. (...) Deci vorbim şi de cei care au pregătire militară şi de cei fără pregătire militară care în mod voluntar se înscriu pentru, să îi spunem, corpul rezerviştilor voluntari".

Printr-un proiect de lege care e încă în procedură de avizare, Ministerul Apărării vrea să reintroducă și stagiul militar, dar voluntar. Adică vor putea face armata doar tinerii care își vor dori acest lucru. Pregătirea militară nu se va mai întinde însă pe 1 an și 4 luni, așa cum era în trecut, ci pe cel mult 3 sau 4 luni.

În următorii ani, Ministerul Apărării Naționale vrea să aducă 10 mii de tineri voluntari în armată.

