Volodimir Zelenski i-a vizitat pe militarii ucraineni răniți pe front și aflați la un spital din New York. Președintele Ucrainei participă la Adunarea Generală a ONU

Președintele Ucrainei va fi vedeta actualei sesiuni a Adunării Generale ONU, ținând cont că este prima dată, de la începerea războiului, când se află față în față cu liderii lumii veniți la New York.

Zelenski a spus din nou că Rusia - membru permanent în Consiliul de Securitate ONU - ar trebui exclusă.

Volodimir Zelensk, președintele Ucrainei: Pentru noi e important că mesajele noastre, cuvintele noastre vor fi ascultate de partenerii noştri. Din păcate, la Naţiunile Unite încă există un loc pentru teroriştii ruşi. E o chestiune care nu ţIne de Ucraina, ci de toate ţările membre ONU.

Cuplul prezidențial a fost întâmpinat de ambasadorul ucrainean în SUA, Oksana Markarova, și de reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Sergii Kislytsia.

