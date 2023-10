Volodimir Zelenski dorește să transforme industria de apărare a Ucrainei într-un „mare centru militar”

„Ucraina se află într-o astfel de fază a maratonului de apărare în care este foarte important, esențial să mergi înainte fără a te retrage. Rezultatele din prima linie sunt necesare zilnic”, a spus Zelenski directorilor care reprezentau peste 250 de producători occidentali de arme.

Ukraine’s defense industry entered a new phase of development today. Our successful Defense Industries Forum demonstrated global interest in the possibility to work in Ukraine—and with Ukraine—to develop arms and everything else that any free nation needs to assure true defense. pic.twitter.com/ziiJedTZ0a