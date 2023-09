Volodimir Zelenski a decis ca ministrul ucrainean al Apărării să fie înlocuit, pe fondul unui scandal în jurul achizițiilor de veste militare. Oleksii Reznikov a anunțat că și-a înaintat demisia în Parlament

Reznikov este implicat într-un scandal în jurul achizițiilor de veste militare de către Ministerul Apărării. Presa ucraineană a relatat că materialele au fost achiziționate la un preț de trei ori mai mare decât în mod normal și că, în loc de jachete de iarnă, au fost comandate jachete de vară.



În documentele vamale ale furnizorului, jachetele aveau un preț de 29 de dolari pe unitate, dar Ministerul Apărării a plătit 86 de dolari pe unitate. Reznikov a negat acuzațiile.

Cel care îl va înlocui, Rustem Umerov, a jucat un rol important în acordul privind cerealele din Marea Neagră, precum și în evacuarea civililor din teritoriile ocupate.

Volodimir Zelenski: Am decis să îl înlocuiesc pe ministrul Apărării din Ucraina. Oleksii Reznikov a trecut prin mai mult de 550 de zile de război în toată regula. Cred că ministerul are nevoie de noi abordări și de alte formate de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea în ansamblu. Acum, Rustem Umerov ar trebui să preia ministerul. Verkhovna Rada a Ucrainei (parlamentul ucrainean) cunoaște bine această persoană, iar domnul Umerov nu are nevoie de nicio prezentare suplimentară. Mă aștept ca parlamentul să susțină acest candidat.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

pic.twitter.com/x4rXXcrr7i