Volodimir Zelenski a ajuns în Granada, la Summitul Comunităţii Politice Europene. ”Vom acorda o atenție deosebită regiunii Mării Negre. Prioritatea este consolidarea apărării aeriene”

Președintele ucrainean este primul care a juns la summit, potrivit corespondentei TVR în Spania, Oana Dobrescu.

Scopul nostru comun este să asigurăm securitatea și stabilitatea căminului nostru european comun. Lucrăm împreună cu partenerii la îmbunătățirea arhitecturii europene de securitate, în special a securității regionale. Ucraina are propuneri substanțiale în acest sens. Vom acorda o atenție deosebită regiunii Mării Negre, precum și eforturilor noastre comune de a consolida securitatea alimentară globală și libertatea de navigație. Prioritatea cheie a Ucrainei, în special pe măsură ce iarna se apropie, este consolidarea apărării aeriene. Am pus deja bazele pentru noi acorduri cu partenerii și așteptăm cu nerăbdare aprobarea și implementarea acestora. Aceasta ar trebui să fie o zi productivă pentru Ucraina și pentru Europa în ansamblu, a transmis Zelenski pe o rețea de socializare.

Cea de-a treia reuniune a Comunităţii politice europene (CPE) are loc la 5 octombrie 2023, la Granada, în Spania, precedând reuniunea informală a Consiliului European. Comunitatea politică europeană este o platformă nouă (2022) de coordonare politică, ce îşi propune să promoveze dialogul politic şi cooperarea, în vederea abordării chestiunilor de interes comun şi să consolideze securitatea, stabilitatea şi prosperitatea continentului european, informează site-urile https://www.epcsummit2023.md/ şi https://www.consilium.europa.eu/

