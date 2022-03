Volodimir Zelenski: Răpirea primarului din Melitopol este o crimă de război împotriva democrației. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere

"Răpirea primarului din Melitopol este o crimă de război împotriva democrației. Vă asigur că 100% dintre cetățenii statelor democratice vor afla despre asta, iar acțiunile trupelor ruse de ocupație vor fi ecgivalate cu cele ale teroriștilor ISIS", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în mesajul adresat în jurul miezului nopții.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ