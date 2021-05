Primul chinez nevăzător care a cucerit Everestul EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

E locul la care mulți visează să ajungă și Zang Hong este acum unul dintre alpiniștii care pot spune că au cucerit Everestul.

“Când am ajuns pe vârf, sunetul vântului era extrem de înfricoşător. Era că un urlet, aşa că am fost foarte speriat. Nu am fost exaltat de moment ca alţi căţărători. Nu m-am gândit prea mult la asta fiind conştient că totul în jurul meu e foarte riscant aşa că i-am spus ghidului că vreau să coborâm cât mai repede”, povestește alpinistul.

Hong știa foarte bine că să ajungi pe vârf nu înseamnă că aventura s-a terminat. A avut trei ghizi care l-au ajutat și să urce și să coboare. Alpinistul este originar dintr-o localitate din sud-vestul Chinei. Și-a pierdut vederea la 21 de ani, când s-a îmbolnăvit de glaucom. Zang Hong a fost inspirat să plece la drum de reușita altui alpinist nevăzător, Erik Wiehenmayer, care a escaladat același vârf acum 20 de ani.

