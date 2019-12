Vloggeri și bloggeri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De la Cluj-Napoca, invitată la Matinal este vloggerul Anca Broască.

Lumea bloggerilor și a vloggerilor s-a transformat tot mai mare în ultimii ani. Practic, oricine are un calculator sau un telefon și conexiune la internet poate avea succes. Poate avea mii sau milioane de urmăritori, iar veniturile cresc proporțional cu numărul de urmăritori.

În urmă cu câțiva ani, un grup de bloggeri a înființat la Craiova, Asociația Bloggerilor Olteni. Aceștia organizează întâlniri între membrii asociației, se ajută unii pe alții și se pun la curent cu ultimele noutăți din blogging.

Domeniile în care aceștia scriu sunt din cele mai variate. Vorbesc despre cultură, modă, mâncare, muzică, evenimente, filme sau alte domenii.

Cu toții se perfecționează și încearcă să aducă ceva nou în articolele lor pentru a obține aprecierea cititorilor.

De la Iași aflăm povestea a doi influenceri care au cucerit internetul prin grație, eleganță, atitidune regală și adorabile postări. Faceți cunoștință, asta dacă nu îi cunoașteți deja, pe domnii Iubirescu și Pufulescu, motani virali de Iasi. Sunt urmăriți pe Instagram de 35.000 de fani, toți interesați să învețe rafinamentul mâţesc de la aceste două superbe feline.

Fiecare postare de-a lor provoacă o explozie de aprecieri, mii de inimiore topite așezate în dreptul fotografiilor lor de pe Facebook, iar comentarii exaltate vin din toate colțurile lumii, nu doar din România. Acești motani au fani în Columbia, Indonezia sau Canada. Nu e de mirare atunci că, Iubirescu și Pufulescu au ajuns la nivelul la care testează contracost mâncare sau produse de îngrjire ale unor anumite firme. Banii nu îi păstrază pentru ei, ci îi donează celor mai puțin norocoși. Unul vorbăreț, unul iubăreț, fac o echipă fantastică împreuna cu stăpânul lor, Răzvan Barbă, care este fotograf și videograf, prin urmare partenerul perfect într-o poveste de succesc pe Internet.

Motanii noștri și-au propus să ajungă mai cunsocuți decât Grumpy Cat sau Monty, rivalii de pe internet, sau chiar mai vestiți decât aristocratele, motanul Arpagic, Pisica de Cheshire a lui Lewis Carroll și Motanul-Încălţat al lui Perrault la un loc. Iar noi le ținem pumnii!

De la Timișoara, aflăm povestea Laurei Charaba, influencer și vlogger în domeniul fashion și make-up. Laura Charaba are 33 de ani, este căsătorită și are un băiețel. S-a lansat în acest domeniu în 2012 și are aproximativ 100.000 de urmăritori pe Instagram și peste 173.000 de abonați pe youtube. Ea și-a transformat pasiunea pentru haine și machiaj într-o sursă de venit.

ŞTIRILE ZILEI