Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, de două ori în ultimele 24 de ore

Întâlnirile au avut loc la Sankt Petersburg, în timpul micului dejun din această dimineață la Muzeul Rusiei, precum și la un summit informal al Comunității Statelor Independente (CSI), ieri seară, a relatat agenția.

“Ieri am discutat o mulțime de probleme nu doar la un ceai, ci și noaptea târziu, când ne întorceam acasă. Uneori este nevoie de ani de zile pentru ca unele state să discute atât de multe lucruri într-o perioadă atât de scurtă. Între timp, seara am pus multe puncte peste "i", continuând dialogul nostru de la Minsk. A fost vorba în principal despre economie. Vă mulțumesc pentru faptul că multe chestiuni au fost finalizate ieri” a spus Lukaşenko.

#Putin and #Lukashenko met in the #Russian museum in #SaintPetersburg. pic.twitter.com/yJVkA848eN