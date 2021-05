Vladimir Putin: Rusia "le va sparge dinţii" tuturor celor care vor încerca să "înhaţe" ceva de la ea

Vladimir Putin | Foto: Shutterstock

Potrivit lui Putin, unii "se încumetă să afirme public că bogăţiile siberiene aparţin în mod injust unei singure ţări". "Este ciudat să auzi asemenea lucruri, însă ele se fac uneori auzite", a spus el.



"Toţi vor să ne muşte de ceva şi să înhaţe ceva de la noi. Însă, ei trebuie să ştie, cei care intenţionează să facă asta, că noi le vom sparge dinţii tuturor, astfel ca ei să nu mai poată muşca", a subliniat preşedintele Rusiei.



Vladimir Putin este convins că mulţi continuă să pună piedici Federaţiei Ruse, pentru că mulţi oponenţi pur şi simplu nu au nevoie şi se tem de o astfel de ţară. "Indiferent ce am face noi, indiferent cât de tare am dori să le satisfacem poftele celor care încearcă să ne pună piedici, oricum ei vor continua să facă aceasta, pentru că mulţi dintre oponenţii noştri nu au nevoie de o astfel de ţară precum Rusia", a declarat el.



Potrivit lui Putin, unii consideră Rusia prea mare chiar şi după ce ea şi-a pierdut "o bună parte din teritoriile istorice după destrămarea Uniunii Sovietice".



"Uniunea Sovietică nu este nimic altceva decât Rusia istorică, doar că ea se numea altfel şi conţinutul ideologic era, desigur, altul, însă din punct de vedere geopolitic aceasta este Rusia istorică", a afirmat preşedintele rus. "Chiar şi după ce o treime din potenţial a fost pierdut, oricum pentru unii Rusia este prea mare", a constatat Putin, dând în acest context un citat din ţarul Alexandru al III-lea al Rusiei: "De imensitatea noastră se tem toţi".



Vladimir Putin a subliniat că Rusia are "cele mai moderne forţe nucleare de descurajare din lume" şi a amintit că Federaţia Rusă s-a dotat cu un nou tip de armă strategică: sistemul de rachete "Avangard" cu rază de acţiune intercontinentală şi care poate dezvolta o viteză hipersonică. El a mai menţionat "noile complexuri aviatice", "navele şi submarinele, cele mai moderne aparate fără pilot".



Cu toate acestea, Vladimir Putin a susţinut că Rusia nu îşi militarizează economia şi că procentul din PIB alocat pentru apărare se reduce în fiecare an.

