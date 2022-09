Vladimir Putin ordonă mobilizare parţială în Rusia, în contextul invaziei în Ucraina: Vom folosi toate mijloacele. Lucrurile se pot întoarce împotriva celor care încearcă șantajul nuclear. Nu blufez!

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri mobilizarea parţială în Rusia. Putin a avertizat că Rusia va folosi toate mijloacele pe care le are la îndemână, adăugând că aceia care încearcă să utilizeze şantajul nuclear împotriva Rusiei vor descoperi că lucrurile se pot întoarce împotriva lor. „Nu blufez”, a spus el. Știre în curs de actualizare.

Putin a declarat că a semnat un decret privind mobilizarea parţială începând de miercuri a rezerviştilor pentru "operaţiunea militară specială" în Ucraina, ale cărei obiective nu s-au schimbat, a asigurat el.

În discursul său televizat, anunţat iniţial pentru marţi seara, dar care fusese amânat din motive neprecizate, preşedintele rus a afirmat că obiectivul său este "eliberarea" Donbasului, zonă minieră din estul Ucrainei compusă din regiunile Doneţk şi Lugansk şi că majoritatea populaţiei din această zonă nu doreşte să revină la ceea ce el a numit "sub jugul" Ucrainei.

ACTUALIZARE Cum funcționează mobilizarea militară în Rusia. Poate Moscova să scoată din „joben” 300.000 de rezerviști? Cadrul legal „copiază Codul Penal al lui Stalin aproape textual”

ACTUALIZARE Ministrul rus al Apărării spune că vor fi chemaţi 300.000 de rezervişti, ca urmare a anunţului preşedintelui rus Vladimir Putin de mobilizare militară parţială în contextul războiului din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Occidentul că s-a implicat într-un șantaj nuclear împotriva Rusiei.

În discursul televizat, Putin a spus că Rusia are „o mulțime de arme de răspuns” la ceea ce el a numit "amenințări occidentale" și a spus că nu blufează.

El spune că Occidentul a arătat că scopul său este distrugerea Rusiei şi că a încercat să transforme poporul Ucrainei în carne de tun. Putin mai afirmă că va acorda statut legal „voluntarilor” care luptă în Donbas. „Scopul nostru este să eliberăm Donbasul”, a spus el. Putin a anunţat că este necesară o decizie urgentă pentru a proteja poporul în „teritoriile eliberate”. „De aceea am cerut Ministerului Apărării să fie de acord cu „mobilizarea parţială”, a adăugat el. Liderul de la Kremlin a precizat că decretul a fost deja semnat şi că mobilizarea parţială începe de miercuri. El spune că toţi cetăţenii care vor fi mobilizaţi vor avea statut deplin de forţă armată. Putin susţine că Occidentul a şantajat Rusia, dar că Rusia are multe arme cu care să răspundă. „Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a ne apăra poporul”, a afirmat el. „Am încredere în sprijinul vostru”, s-a adresat Putin naţiunii. Putin a mai spus că oamenii care trăiesc în zonele Ucrainei aflate sub control rusesc nu vor să fie „sub jugul neonaziştilor”, relatează Reuters.

ACTUALIZARE Discursul lui Vladimir Putin (în curs de actualizare):

"Dragi prieteni! Tema discursului meu este situația din Donbas și situația operațiunii militare speciale pentru eliberarea acestuia de regimul neo-nazist care a preluat puterea în Ucraina în 2014, ca urmare a unei lovituri de stat armate.

Astăzi fac un apel către voi, către toți cetățenii țării noastre, către oameni de diferite generații, vârste și naționalități, către oamenii marii noastre Patrii, către toți cei uniți de marea Rusie istorică, către soldați și ofițeri, voluntari care acum luptă pe linia frontului, sunt la postul de luptă, pentru frații noștri și surorile noastre - locuitorii din Republicile Populare Donețk și Lugansk, regiunile Herson și Zaporojie și alte zone eliberate de regimul neo-nazist.

Este vorba despre necesitatea unor pași urgenți pentru a proteja suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a Rusiei, despre susținerea dorinței și voinței compatrioților noștri de a-și decide propriul viitor și despre politica agresivă a unei părți din elitele occidentale, care se străduiesc cu toată puterea lor să-și mențină dominația, iar pentru aceasta se încearcă blocarea, suprimarea oricăror centre suverane independente de dezvoltare, pentru a continua să-și impună cu cruzime voința altor țări și popoare, să-și implementeze pseudo-valorile.

Scopul acestui Occident este de a slăbi, de a diviza și, în cele din urmă, de a ne distruge țara. Ei spun deja direct că în 1991 au reușit să împartă Uniunea Sovietică, iar acum a sosit momentul pentru Rusia însăși, ca ea să se dezintegreze în multe regiuni și regiuni mortal de ostile.

Și fac astfel de planuri de mult timp. Au încurajat bandele de teroriști internaționali din Caucaz, au promovat infrastructura ofensivă a NATO aproape de granițele noastre. Ei au făcut arma lor din rusofobia totală, timp de decenii au cultivat intenționat ura pentru Rusia, în primul rând în Ucraina, pe care o pregăteau soarta ca punct de sprijin anti-rus, iar poporul ucrainean însuși a fost transformat în carne de tun și împins la război cu țara noastră, dezlănțuind acest război încă din 2014, folosind forțele armate împotriva populației civile, organizând genocid, blocade, teroare împotriva oamenilor care au refuzat să recunoască puterea apărută în Ucraina ca urmare a unei lovituri de stat.

Și după ce actualul regim de la Kiev a refuzat în mod public o soluție pașnică a problemei Donbas și, în plus, și-a anunțat pretențiile asupra armelor nucleare, a devenit absolut clar că, așa cum sa întâmplat de două ori înainte, un nou atac la scară largă asupra Donbasul era inevitabil. Și atunci, la fel de inevitabil, ar fi avut loc un atac asupra Crimeei Ruse - asupra Rusiei.

În acest sens, decizia privind o operațiune militară preventivă era absolut necesară și singura posibilă. Principalele sale scopuri - eliberarea întregului teritoriu al Donbasului - au fost și rămân neschimbate.

Republica Populară Lugansk a fost deja aproape complet curățată de neonazişti. Luptele în Republica Populară Donețk continuă. Aici, timp de opt ani, regimul de ocupație de la Kiev a creat o linie eșalonată de fortificații pe termen lung. Atacul lor frontal ar fi dus la pierderi grele, așa că unitățile noastre, precum și unitățile militare ale republicii Donbas, acționează sistematic, competent, folosesc echipamente, protejează personalul și eliberează pas cu pas pământul Donețk, curăță orașele și orașele de neo-naziști, oferă asistență oamenilor pe care regimul de la Kiev i-a transformat în ostatici, în scuturi umane.

După cum știți, militarii profesioniști care servesc sub contract participă la operațiunea militară specială. Formațiile de voluntari se luptă și ele umăr la umăr cu ei: oameni de diferite naționalități, profesii, vârste, sunt adevărați patrioți. La chemarea inimii lor, au venit în apărarea Rusiei și a Donbasului.

Declarații ale președintelui Federației Ruse:

-Vestul a depășit toate limitele în agresiunea sa împotriva Rusiei

-Ordon mobilizarea parțială. Un decret de mobilizare parțială a fost semnat. Mobilizarea începe astăzi

-(În privința referendumului în zonele controlate de Rusia în Ucraina): Îi sprijinim pe acești oameni

-Nu avem dreptul moral de a renunța la acești oameni (din Ucraina)

-Cei mai mulți oameni din aceste zone istorice nu vor să fie sub jugul neo-naziștilor

-Am ordonat guvernului să permită voluntarilor să lupte în Donbas

-Vestul nu dorește pace între Ucraina și Rusia

-Scopul nostru este să eliberăm Donbas-ul

-Vestul a încercat să-i transforme pe ucraineni în carne de tun

-Vestul vrea să ne distrugă țara

-Vorbim despre apărarea teritoriilor și a Rusiei

