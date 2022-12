Vladimir Putin încheie anul cu un summit informal al aliaţilor din spaţiul postsovietic

La summitul Comunităţii Statelor Independente (CSI), care se desfăşoară marţi la Sankt Petersburg, participă liderii belarus, kazah, armean, azer, tadjik, uzbec, kîrgîz şi turkmen.



Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko este singurul care susţine făţiş campania militară rusă în Ucraina, punând chiar teritoriul ţării sale la dispoziţia trupelor ruse, aminteşte EFE. Totodată, în afara faptului că şi-au accelerat integrarea bilaterală, Minskul şi Moscova au format un batalion militar comun şi au făcut front unit în faţa presupusei ameninţări din partea NATO.



Liderul kazah Kasim-Jomart Tokaiev a solicitat ajutorul Rusiei, în ianuarie, pentru a înăbuşi o revoltă violentă, dar a refuzat public să recunoască anexarea ilegală de către Rusia a patru regiuni ucrainene.



Rusia, Belarus şi Kazahstan au luat totodată în calcul crearea unei uniuni trilaterale a gazului la care ar putea participa şi Uzbekistanul, ca ţară de tranzit.

A new gathering of the club of post-Soviet dictators is taking place in St. Petersburg. pic.twitter.com/xZOQ008uM5