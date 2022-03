Vladimir Putin i-ar fi plasat în arest la domiciliu pe șefii serviciului de informații externe al FSB, nemulțumit de activitatea din Ucraina, potrivit unui expert în spionajul rus

„Putin pare să fie cu adevărat nemulțumit de FSB în Ucraina: a atacat Serviciul 5 SOiMS (ramura de informații externe a FSB). Serghei Beseda, șeful Serviciului și adjunctul său Bolukh, au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit surselor mele din interior”, a scris Soldatov pe Twitter.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.