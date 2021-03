Putin- Doar doctorul care m-a injectat stie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Vladimir Putin: Am primit unul dintre cele 3 vaccinuri ale noastre. Le-am cerut colegilor să nu discute despre asta, nici eu nu am făcut-o. Aşa că habar nu au. Doar doctorul care m-a injectat ştie ce am primit.

Pavel Zarubin, reporter RURTR: Cum v-aţi simţit după vaccinare?

Vladimir Putin: Înainte de culcare am pus pe noptieră un termometru. Dimineaţa de după am simţit nişte mici dureri musculare. Mi-am luat temperatura dar era normală.

Pavel Zarubin, reporter RURTR: Nu există nici o imagine cu vaccinarea dvs. De ce?

Vladimir Putin: Dacă cineva ar vrea să falsifice acest lucru, să păcălească oamenii, la nivelul ăsta e foarte uşor. Poţi să arăţi o injecţie dar în seringă să fie soluţie salină, chefir sau suc de protocale. Desigur, glumesc. Dar poate primeau vitamine. În opinia mea, asemenea imagini nu pot fi luate în serios.

