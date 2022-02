Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a așa ziselor Republici Populare Donețk și Lugansk. Președintele rus a susținut un lung discurs în care a declarat că Rusia a fost „jefuită” când Uniunea Sovietică s-a dezintegrat în 1991.

”Principiile lui Lenin de a reconstrui Uniunea Sovietică au fost greșite. Este o rușine că pe aceste principii am construit fără să ne gândim la viitor. Liderii de atunci au fost convinși că au reușit să rezolve conflictele naționaliste, dar aceste probleme au fost doar o bomba cu ceas care s-au acutizat în anii '80 și a dus la separarea de Uniunea Sovietică”, a afirmat Putin.

E important să mergem înapoi la rădăcinile problemei cu Ucraina. Avem o problemă foarte importantă: de ce aveam drepturi asupra teritoriilor de la marginea imperiului rus? De ce au primit statut de teritorii naționale după Revoluția din 1917? Vă întreb pe voi, de ce a trebuit să fim atât de generoși? Și apoi să dăm acestor republici dreptul de a deveni independente? - a mai spus liderul de la Kremlin.

Preşedintele rus a mai afirmat luni seară că Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ''un regim marionetă'' şi a acuzat serviciile secrete occidentale că ajută Kievul să comită crime, transmite Reuters.

Putin a arătat că situaţia din estul Ucrainei (regiunile Doneţk şi Lugansk, n.red.) este din nou critică. În opinia sa, o aderare a Ucrainei la NATO este o ameninţare directă pentru securitatea Rusiei, el subliniind că legea fundamentală a Ucrainei nu permite baze militare străine pe teritoriul ţării. Putin a reluat declaraţia potrivit căreia Rusiei i s-a promis în trecut că NATO nu se va extinde, dar că s-a întâmplat exact contrariul, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Putin a adăugat că Ucraina intenţionează să se doteze cu arme nucleare şi că această ţară dispune de tehnologia nucleară sovietică.

Liderul rus a acuzat Kievul că în trecut a furat gaz rusesc şi a folosit energia pentru a şantaja Rusia. Potrivit lui Vladimir Putin, Ucraina nu are tradiţie ca stat naţional şi este condusă de puteri străine, ceea ce îi afectează toate nivelurile de autoritate.

''Ucraina este parte a istoriei noastre'', a mai spus şeful statului rus, care a ţinut să precizeze că liderul bolşevic Vladimir Lenin, care a dezavantajat Rusia, este cel care a creat Ucraina sovietică.

Președintele Klaus Iohannis a scris pe Twitter că România condamnă ferm recunoașterea de către Rusia a zonelor Donețk și Lugansk ca independente. "Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, care trebuie să atragă cel mai sever răspuns al comunității internaționale. Susținem cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei", arată președintele.

strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support sovereignty & territorial integrity.