Vladimir Putin, în timpul întâlnirii cu Lukaşenko: Rusia va lansa o sondă spre Lună şi își va consolida cooperarea spaţială cu Belarus | O ciocnire cu „cu forțele anti-rusești” era inevitabilă

Rusia va lansa o sondă spre Lună în cel de-al treilea trimestru din 2022 şi îşi va consolida cooperarea cu Belarus în domeniul infrastructurilor şi tehnologiilor spaţiale, a anunţat marţi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

În cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko la cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient al Rusiei, Vladimir Putin a reamintit succesele repurtate de sovietici în domeniul spaţial şi a afirmat că nicio sancţiune adoptată împotriva Rusiei nu ar putea împiedica progresele acestei ţări.

Războiul declanşat pe 24 februarie, pe care Rusia îl numeşte "o operaţiune militară specială" pentru demilitarizarea şi denazificarea Ucrainei, a declanşat o serie de sancţiuni adoptate de ţările occidentale, inclusiv restricţii privind finanţarea unor programe ştiinţifice şi cooperarea spaţială.



Vladimir Putin a anunţat marţi că Rusia va dezvolta o nouă generaţie de vehicule de transport spaţial, precum şi noi tehnologii pentru folosirea energiei nucleare în spaţiu.



Liderul de la Kremlin a mai anunţat că Rusia va lansa o nouă sondă spaţială spre Lună, denumită Luna-25, în cel de-al treilea trimestru al acestui an.



Rusia va colabora cu Belarus la proiecte de infrastructură care vor garanta un acces independent în spaţiu pentru aceste două ţări, a precizat Vladimir Putin, adăugând că a cerut agenţiei spaţiale ruse, Roscosmos, să îi pregătească pe astronauţii belaruşi pentru a zbura la bordul vehiculelor spaţiale ruseşti.

Putin şi Lukaşenko s-au întâlnit marți în Extremul Orient rus

Putin a încercat să explice de ce a fost nevoie să existe victime în Ucraina. O ciocnire „cu forțele anti-rusești” era inevitabilă, era doar o chestiune de timp. Obiectivele „operațiunii speciale” în Ucraina vor fi atinse, a declarat Putin în timpul vizitei în portul spațial Vostochny cu Lukașenko, potrivit Nexta.

