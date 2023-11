Vlad Voiculescu, la TVR Info: Am primit referatul de 114 pagini despre acuzațiile care mi se aduc. Greu de înțeles aproape fiecare element care s-a făcut public în acest dosar

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății: Greu de înțeles. Caut să mă exprim elegant. Greu de înțeles aproape fiecare element care s-a făcut public în acest dosar. Greu de înțeles cum a ajuns procurorul la acel prejudiciu de 1 miliard. Greu de înțeles cum nu a găsit centul, moneda de 1 euro, orice care să reprezinte orice fel de interes al unuia dintre cei acuzați, al dnului Cîțu, al dnei Mihăilă sau al meu. Am primit pe surse ceea ce, mă rog, mă feresc să comentez, dar normal, cu siguranță nu este. Am primit referatul de 114 pagini despre acuzațiile care mi se aduc și ni se aduc. În niciun cuvânt din aceste 114 pagini nu vorbește despre vreun interes al cuiva. Deci, paractic, un procuror anticorupție cere ridicarea imunității, începe acuzarea unor persoane, fără să vorbească nicio secundă, fără să arate niciun moment unde ar putea să fie corupția. Mai departe, e o discuție cred că relevantă pentru spațiul public românesc, dacă un procuror DNA poate veni la ani de zile distanță și judeca o decizie de oportunitate. Adică o decizie pe care trebuie să o ia un decident politic, la un moment dat. Cu datele pe care le are, în situația pe care o evaluează în momentul respectiv, cu ajutor de la specialiști, date și așa mai departe. Cum poate un procuror să vină după trei ani să spună, de fapt trebuia să cumpărați atât. Atâtea vaccinuri, de exemplu. Ar putea să meargă în fiecare an la Ministerul Sănătății, unde se cumpără vaccinuri antigripale. Și atunci când nu se cumpără mai multe, se cumpără mai puține. Câte trebuie, nimeni nu prea poate să nimerească niciodată. Exemplele sunt nenumărate.

