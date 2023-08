Vlad Pascu, șoferul acuzat că a omorât doi tineri și a rănit trei pentru că s-a aflat sub influența drogurilor, a fost audiat la DIICOT Constanța. Multe întrebări la adresa Poliției, fără răspuns

Vlad Pascu, șoferul drogat care este acuzat că a ucis doi tineri și a rănit trei, spulberându-i cu mașina pe litoral, a fost audiat la DIICOT Constanţa în dosarul privind deţinerea de droguri. Anchetatorii au găsit stupefiante în autoturismul pe care îl conducea când a provocat accidentul mortal pe drumul dintre 2 Mai şi Vama Veche, dar şi în vila în care acesta a participat la o petrecere în noaptea fatidică. În timp ce premierul Marcel Ciolacu cere toleranţă zero în acest caz, poliţiştii detaşaţi pe litoral acuză că nu sunt lăsaţi să participe la acţiuni de depistare a şoferilor care ar putea fi beţi sau drogaţi.

Scandalul accidentului din 2 Mai, în urma căruia doi studenţi au fost ucişi, iar alţi trei au fost grav răniţi, ia amploare. Premierul Marcel Ciolacu i-a dat mână liberă ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să cureţe structurile poliției ''de sus până jos''. Premierul a adăugat că nu vor fi acceptate scuze, cum ar fi lipsa aparatelor drug-test pentru neregulile grave descoperite în cazul tânărului drogat și a cerut o prezenţă crescută a polițiștilor în teren. Șeful Executivului cere totodată eforturi mai mari în lupta împotriva drogurilor, însă concentrate pe trafic, mai degrabă, decât pe consum.

MARCEL CIOLACU, premier: Din păcate, prin modul în care au acționat, dar și prin comportamentul ulterior, anumiți polițiști au devenit complici morali la crimă. Vreau să-i transmit domnului ministru Cătălin Predoiu că are mână liberă să facă curățenie de sus până jos.



Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, aşteaptă până vineri raportul Corpului de Control privind modul de acţiune al Poliţiei din noaptea în care Vlad Pascu a fost oprit de două ori în trafic, înainte de accident. Atunci, deşi nu avea acte şi au fost găsite droguri în maşină, tânărul nu a fost testat cu drug-test şi nu a primit nici măcar o amendă. Deocamdată, patru șefi din eșalonul doi al Poliţiei din Constanţa au fost eliberați din funcții. Nu și șeful Inspectoratului Județean, măsură criticată de sindicaliști. Iar poliţiştii detaşaţi pe litoral acuză, în mesaje făcute publice de Europol, că erau trimişi doar pentru a fluidiza traficul pentru greii veniţi să-şi petreacă vacanţa la malul mării, fiind practic pe post de semafoare umane.

Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol: Niciunul dintre polițiștii detașați nu a ajuns, de exemplu, la Vama Veche să efectueze testări cu etilotestul, cu drug testul ș.a.m.d. Faptul că au fost puși doar la dirijat și fluidizare demonstrează fără echivoc că aceștia nu trebuia să ajungă în zona dinamică a constatării neregulilor la regimul rutier. Eu am o singură interpretare: să nu cumva să oprească în trafic pe cineva din cercul relațional al șefilor din IPJ Constanța. Colegii nu degeaba au indicat demnitarii, li se comunica că trebuie să fluidizeze în așa fel încât să nu stea x sau y în trafic, Doamne ferește!



Acuzaţiile poliţiştilor au rămas pentru moment fără nicio replică sau explicaţie din partea șefilor din Constanţa sau din Bucureşti, pe motiv că ancheta este în curs.



OLIMPIA CEARĂ, purtător de cuvânt IPJ Constanţa: (n.r., întrebare: IPJ are vreun punct de vedere faţă de aceste acuzaţii?) Este un control în derulare, vor fi comunicate concluziile.



Şi Inspecţia Judiciară este aşteptată să dea un răspuns privind dosarele pentru deţinere de droguri deschise pe numele lui Vlad Pascu, care au fost clasate. Acum, Vlad Pascu are pentru a treia oară dosar la DIICOT. Din ziua în care a fost reținut pentru dubla crimă, pe care a comis-o drogat, procurorii DIICOT de la Constanța au început cercetările pentru deținere de droguri de risc, în vederea consumului propriu.

