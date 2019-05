Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucureşti, pentru o vizită de stat, pastorală şi ecumenică de trei zile în România, desfăşurată sub genericul "Să mergem împreună!" Timp de trei zile, între 31 mai și 2 iunie, Sanctitatea Sa Papa Francisc va desfăşura una dintre cele mai lungi vizite apostolice din acest an. TVR este official broadcaster, singura televiziune care va asigura semnalul pentru transmisiunile în direct de la toate liturghiile sau ceremoniile. Suveranul Pontif a anunțat aseară pe contul său de Twitter că vine ca pelerin și vrea să se roage alături de credincioşi.