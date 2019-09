Viile din Santorini, în pericol EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Strugurii cultivati in Santorini se culeg inainte ca soarele sa apuna. Viile sunt plantate intr-un fel de cosuri care permit frunzelor sa creasca peste ciorchinii feriti astfel de soare si vant. Dar productia este de la un an la altul mai mica, iar culegatorii trebuie sa scuture via pentru a gasi strugurii.

Vinurile din Santorini sunt faimoase in toata lumea pentru claritatea si aciditatea ridicata ceea ce confera un gust unic. Cresterea temperaturilor afecteaza calitatea strugurilor albi, prin urmare si pe cea a vinului si asta ii ingrijoreaza cel mai mult pe localnici. In mica insula greceasca se crede ca se afla cele mai batrane vii de pe planeta. Viticultorii sustin ca exista radacini vechi de cateva sute de ani.

Solul vulcanic si vanturile puternice au ferit mereu culturile de daunatori si asa s-ar explica longevitatea plantelor. Insula Santorini are o suprafata de 9000 de hectare, 1200 sunt acoperite de vii.

ŞTIRILE ZILEI